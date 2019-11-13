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Крихітній «поспішайці» з Волині, якій збирали кошти на імплант, зробили операцію

Крихітній «поспішайці» з Волині, якій збирали кошти на імплант, зробили операцію
Маленька дівчинка Марійка із Володимира-Волинського, якій небайдужі волинянин збирали кошти на імплант, нарешті чує.

Про це повідомила її мама Юлія Возняк на сторінці "Допоможіть Марійці почути цей світ", - пише Княжий град.

Нагадаємо, Марійка народилася передчасно на 26 тижні вагітності з вагою 770 грам і зростом 35 см. Впродовж 3,5 місяців вона боролася за життя у Луцькому неонатальному центрі. Згодом їй поставили діагноз «Двобічна глухота (V ступінь)».

Завдяки небайдужим людям батьки змогли зібрати кошти для проведення операції.

Марійці 4 жовтня провели складну операцію на встановлення кохлеарного імпланта на одне вушко. Завдяки цьому, вже 5 листопада дівчинка вперше почула світ. Попереду у Марійки – реабілітації, налаштування і заняття з сурдопедагогами, логопедами й іншими лікарями.

Як повідомила мама Марійки «Княжому Граду» телефоном, наразі потреби у зборі коштів немає.

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Теги: Луцьк, допомога, збір коштів, лікування, немовля
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