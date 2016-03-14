Бюджет участі: назвали переможців конкурсу у Луцьку. СПИСОК





Загальний бюджет конкурсу становить 3 мільйони гривень, - йдеться на сайті



“Бюджет участі” або так званий “громадський бюджет” - це інструмент, за допомогою якого будь-який лучанин міг реалізувати свою ідею для покращення міста вартістю до 250 тисяч гривень.



До участі у конкурсі було подано 46 проєктів. За результатами засідання комісії та оцінки проєктів структурними підрозділами міської ради до голосування було допущено 33.



600 тисяч гривень передбачили на проєкти, які реалізовуватимуться у бюджетних закладах. У цій категорії, за результатами голосування, найбільшу кількість голосів отримали два проєкти.



Зокрема, це: “Створення зони відпочинку учнів молодших класів у НВК № 26” (Бюджет проєкту 250 000 гривень) та “Безпечний НВК № 26” (Бюджет — 250 000 гривень).



Також реалізують 11-ть проєктів на загальну суму близько 2,4 мільйони гривень.



Так, переможцями конкурсу Бюджету участі стали:



1. “Організація та проведення 20-го Всеукраїнського турніру рукопашного бою “Рубіж” (250 000 гривень);



2. “Облаштування скверу та спортивно-відпочинкового комплексу з вуличними тренажерами” (249 878 гривень);



3. “Встановлення підземного сміттєвого контейнера для мешканців окремих будинків 55-го мікрорайону” (250 000 гривень);



4. “Міжнародний мистецький фестиваль для людей з інвалідністю “Барви творчості” (221 200 гривень);



5. “Облаштування пандусом входу в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки” (250 000 гривень);



6. “Відновлення та облаштування футбольного поля (вул. Підгаєцька)” (196 810 гривень);



7. “Ремонт аварійної дороги у 55-му мікрорайоні” (150 350 гривень);



8. “Облаштування відпочинкової зони у сквері вулиць Писаревського/Відродження” (250 000 гривень);



9. “Проведення міжнародного дитячого футбольного турніру в м. Луцьку” (199 350 гривень);



10. “Створення загальнодоступної, повноцінної, активно функціонуючої секції стрільби з лука” (101 634 гривень);



11. “Впорядкування парку “Дубовий гай” (249 500 гривень).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відбулося засідання робочої групи з питань бюджетування за участю громадськості, під час якого визначили проєкти-переможці конкурсу Бюджету участі. Усі вони реалізовуватимуться у 2020 році.Загальний бюджет конкурсу становить 3 мільйони гривень, - йдеться на сайті Луцької міської ради “Бюджет участі” або так званий “громадський бюджет” - це інструмент, за допомогою якого будь-який лучанин міг реалізувати свою ідею для покращення міста вартістю до 250 тисяч гривень.До участі у конкурсі було подано 46 проєктів. За результатами засідання комісії та оцінки проєктів структурними підрозділами міської ради до голосування було допущено 33.600 тисяч гривень передбачили на проєкти, які реалізовуватимуться у бюджетних закладах. У цій категорії, за результатами голосування, найбільшу кількість голосів отримали два проєкти.Зокрема, це: “Створення зони відпочинку учнів молодших класів у НВК № 26” (Бюджет проєкту 250 000 гривень) та “Безпечний НВК № 26” (Бюджет — 250 000 гривень).Також реалізують 11-ть проєктів на загальну суму близько 2,4 мільйони гривень.1. “Організація та проведення 20-го Всеукраїнського турніру рукопашного бою “Рубіж” (250 000 гривень);2. “Облаштування скверу та спортивно-відпочинкового комплексу з вуличними тренажерами” (249 878 гривень);3. “Встановлення підземного сміттєвого контейнера для мешканців окремих будинків 55-го мікрорайону” (250 000 гривень);4. “Міжнародний мистецький фестиваль для людей з інвалідністю “Барви творчості” (221 200 гривень);5. “Облаштування пандусом входу в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки” (250 000 гривень);6. “Відновлення та облаштування футбольного поля (вул. Підгаєцька)” (196 810 гривень);7. “Ремонт аварійної дороги у 55-му мікрорайоні” (150 350 гривень);8. “Облаштування відпочинкової зони у сквері вулиць Писаревського/Відродження” (250 000 гривень);9. “Проведення міжнародного дитячого футбольного турніру в м. Луцьку” (199 350 гривень);10. “Створення загальнодоступної, повноцінної, активно функціонуючої секції стрільби з лука” (101 634 гривень);11. “Впорядкування парку “Дубовий гай” (249 500 гривень).

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