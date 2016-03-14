Бюджет участі: назвали переможців конкурсу у Луцьку. СПИСОК
Сьогодні, 16:40
Відбулося засідання робочої групи з питань бюджетування за участю громадськості, під час якого визначили проєкти-переможці конкурсу Бюджету участі. Усі вони реалізовуватимуться у 2020 році.
Загальний бюджет конкурсу становить 3 мільйони гривень, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
“Бюджет участі” або так званий “громадський бюджет” - це інструмент, за допомогою якого будь-який лучанин міг реалізувати свою ідею для покращення міста вартістю до 250 тисяч гривень.
До участі у конкурсі було подано 46 проєктів. За результатами засідання комісії та оцінки проєктів структурними підрозділами міської ради до голосування було допущено 33.
600 тисяч гривень передбачили на проєкти, які реалізовуватимуться у бюджетних закладах. У цій категорії, за результатами голосування, найбільшу кількість голосів отримали два проєкти.
Зокрема, це: “Створення зони відпочинку учнів молодших класів у НВК № 26” (Бюджет проєкту 250 000 гривень) та “Безпечний НВК № 26” (Бюджет — 250 000 гривень).
Також реалізують 11-ть проєктів на загальну суму близько 2,4 мільйони гривень.
Так, переможцями конкурсу Бюджету участі стали:
1. “Організація та проведення 20-го Всеукраїнського турніру рукопашного бою “Рубіж” (250 000 гривень);
2. “Облаштування скверу та спортивно-відпочинкового комплексу з вуличними тренажерами” (249 878 гривень);
3. “Встановлення підземного сміттєвого контейнера для мешканців окремих будинків 55-го мікрорайону” (250 000 гривень);
4. “Міжнародний мистецький фестиваль для людей з інвалідністю “Барви творчості” (221 200 гривень);
5. “Облаштування пандусом входу в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки” (250 000 гривень);
6. “Відновлення та облаштування футбольного поля (вул. Підгаєцька)” (196 810 гривень);
7. “Ремонт аварійної дороги у 55-му мікрорайоні” (150 350 гривень);
8. “Облаштування відпочинкової зони у сквері вулиць Писаревського/Відродження” (250 000 гривень);
9. “Проведення міжнародного дитячого футбольного турніру в м. Луцьку” (199 350 гривень);
10. “Створення загальнодоступної, повноцінної, активно функціонуючої секції стрільби з лука” (101 634 гривень);
11. “Впорядкування парку “Дубовий гай” (249 500 гривень).
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Загальний бюджет конкурсу становить 3 мільйони гривень, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
“Бюджет участі” або так званий “громадський бюджет” - це інструмент, за допомогою якого будь-який лучанин міг реалізувати свою ідею для покращення міста вартістю до 250 тисяч гривень.
До участі у конкурсі було подано 46 проєктів. За результатами засідання комісії та оцінки проєктів структурними підрозділами міської ради до голосування було допущено 33.
600 тисяч гривень передбачили на проєкти, які реалізовуватимуться у бюджетних закладах. У цій категорії, за результатами голосування, найбільшу кількість голосів отримали два проєкти.
Зокрема, це: “Створення зони відпочинку учнів молодших класів у НВК № 26” (Бюджет проєкту 250 000 гривень) та “Безпечний НВК № 26” (Бюджет — 250 000 гривень).
Також реалізують 11-ть проєктів на загальну суму близько 2,4 мільйони гривень.
Так, переможцями конкурсу Бюджету участі стали:
1. “Організація та проведення 20-го Всеукраїнського турніру рукопашного бою “Рубіж” (250 000 гривень);
2. “Облаштування скверу та спортивно-відпочинкового комплексу з вуличними тренажерами” (249 878 гривень);
3. “Встановлення підземного сміттєвого контейнера для мешканців окремих будинків 55-го мікрорайону” (250 000 гривень);
4. “Міжнародний мистецький фестиваль для людей з інвалідністю “Барви творчості” (221 200 гривень);
5. “Облаштування пандусом входу в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки” (250 000 гривень);
6. “Відновлення та облаштування футбольного поля (вул. Підгаєцька)” (196 810 гривень);
7. “Ремонт аварійної дороги у 55-му мікрорайоні” (150 350 гривень);
8. “Облаштування відпочинкової зони у сквері вулиць Писаревського/Відродження” (250 000 гривень);
9. “Проведення міжнародного дитячого футбольного турніру в м. Луцьку” (199 350 гривень);
10. “Створення загальнодоступної, повноцінної, активно функціонуючої секції стрільби з лука” (101 634 гривень);
11. “Впорядкування парку “Дубовий гай” (249 500 гривень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
шкода, що КП Ласка оминули кошти. до сліз шкода(
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