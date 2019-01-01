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Вчительці з Волині потрібно 50 тисяч доларів на лікування за кордоном

Вчительці з Волині потрібно 50 тисяч доларів на лікування за кордоном
Вчителька Положівської школи, жителька Шацька Наталія Рафальська потребує лікування у китайській клініці, на що потрібно зібрати 50 тисяч доларів.

Пост із проханням допомогти зібрати потрібну суму написала на своїй сторінці у Facebook її донька Іванка, - пише Район.Шацьк.

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«І от я знову звертаюсь до вас, друзі! Вартість маминого життя зараз оцінюється в 50000$! Необхідно зібрати суму на лікування в Китаї. Поки це орієнтовна ціна, чекаємо відповіді від клінік, але часу чекати немає! Чим скоріше буде потрібна сума, ти краще! Рак не чекає! В каруселі останні результати пет-кт. Поки додати нічого. Я вірю! Потрібно 10000 людей з сумою 125грн і перемога ! Дякую вам!» – йдеться у дописі.

Реквізити для допомоги: 4149 4996 4046 4580 – РАФАЛЬСЬКА НАТАЛІЯ.



Вчительці з Волині потрібно 50 тисяч доларів на лікування за кордоном

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Теги: допомога, гроші, лікування
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