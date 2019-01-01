Чудотворна ікона, яка замироточила в Єрусалимі, прибуде у Луцьк





Про це повідомляє пресслужба



Відтак, ікона прибуде 7 грудня, о 17:00 відбудеться зустріч реліквії біля центральної брами головного храму єпархії.



З 8 по 15 грудня святиня знаходитиметься в соборі. Протягом тижня служитимуть молебні й акафісти до Пречистої Діви Марії перед Її іконою.



Раніше інформаційна служба єпархії повідомляла про краплинку мира, що з’явилася на образі Богородиці, який придбали у Вифлиємі. Тоді один із прочан – священник Павло Михальчук – вирішив придбати ікону для своєї сім’ї.



У храмі Гробниці Божої Матері, де на чільному місці встановлено Єрусалимську ікону Діви Марії, богомольці почали правити акафіст. Душпастир перший приклонився до святині та поставив Вифлеємську реліквію біля Єрусалимської. Після цього продовжив читати акафіст, а владика Михаїл помазував прочан миром. Саме у цей час паломники побачили рідину на іконі у вигляді сльози, яка скотилась.



Тепер образ зберігається у храмі Великомучениці Параскеви-П’ятниці, що в Закарпатській єпархії, де служить отець Павло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кафедральному соборі Святої Трійці перебуватиме образ Пресвятої Богородиці, який замироточив під час паломництва волинян у Єрусалимі.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ Відтак, ікона прибуде 7 грудня, о 17:00 відбудеться зустріч реліквії біля центральної брами головного храму єпархії.З 8 по 15 грудня святиня знаходитиметься в соборі. Протягом тижня служитимуть молебні й акафісти до Пречистої Діви Марії перед Її іконою.Раніше інформаційна служба єпархії повідомляла про краплинку мира, що з’явилася на образі Богородиці,. Тоді один із прочан – священник– вирішив придбати ікону для своєї сім’ї.У храмі Гробниці Божої Матері, де на чільному місці встановлено Єрусалимську ікону Діви Марії, богомольці почали правити акафіст. Душпастир перший приклонився до святині та поставив Вифлеємську реліквію біля Єрусалимської. Після цього продовжив читати акафіст, а владикапомазував прочан миром. Саме у цей час паломники побачили рідину на іконі у вигляді сльози, яка скотилась.Тепер образ зберігається у храмі Великомучениці Параскеви-П’ятниці, що в Закарпатській єпархії, де служить отець

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