Хворого хлопчика з Волині прооперували у Львові

Серафима Строчука з Ковеля 21 жовтня прооперували в Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит».



Операція, що тривала 5 годин, відбулась під керівництвом професора, доктора медичних наук, одного з провідних ортопедів-травматологів Олександра Королькова, - пише



Нині хлопчик уже вдома, але стан його ще досить важкий. Серафим постійно перебуває під наглядом рідних, які щодня виконують усі рекомендації лікарів, аби допомогти дитині подолати недугу.



Нагадаємо, у хлопчика діагнозтували метафізарну дисплазію Шмідта, низькорослість, варусну деформацію обох нижніх кінцівок. Аби Серафим міг повноцінно рости та розвиватися, операцію провести було вкрай необхідно з метою усунення деформацій та поступового подовження кінцівок. Тож лікарі застосували апарати зовнішньої фіксації на основі стержнів. Самостійно пересуватися він не може і перебуває на знеболювальних препаратах.



За словами мами - Ірини Строчук, Серафим ще не оговтався від пережитого, часто буває без настрою та плаче. Проте рідні сподіваються, що їм вдасться подолати усі труднощі, адже поряд є небайдужі люди.



Ірина Строчук щиро дякує усім, хто допоміг зібрати кошти на лікування сина. Адже сім'я самотужки не впоралася б із таким фінансовим тягарем.



"Я дуже вдячна депутатам міської ради за надану матеріальну допомогу, прихожанам храму священномученика Анатолія Ковельського, отцю Олександру, директору міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Інні Третяк, сусідам, друзям, знайомим, волонтерам та благодійникам, усім, хто допомагав влаштовувати доброчинні заходи: концерти, ярмарки, на яких збирали гроші. Багатьох людей я взагалі не знаю. Одним з перших додому прийшов якийсь чоловік та особисто передав гроші, навіть не назвавши себе. Ми дякуємо всім за підтримку і добре серце", - зауважує Ірина.



Збір коштів на лікування Серафима триває. Адже попереду ще дві таких операції та довгий і важкий процес лікування та реабілітації. Допомогти юному ковельчанину може кожен, перерахувавши будь-яку суму на рахунок мами хлопчика: Строчук Ірини Віталіївни.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дев'ятирічногоз Ковеля 21 жовтня прооперували в Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит».Операція, що тривала 5 годин, відбулась під керівництвом професора, доктора медичних наук, одного з провідних ортопедів-травматологів, - пише "Ковельpost" Нині хлопчик уже вдома, але стан його ще досить важкий. Серафим постійно перебуває під наглядом рідних, які щодня виконують усі рекомендації лікарів, аби допомогти дитині подолати недугу.Нагадаємо, у хлопчика діагнозтували метафізарну дисплазію Шмідта, низькорослість, варусну деформацію обох нижніх кінцівок. Аби Серафим міг повноцінно рости та розвиватися, операцію провести було вкрай необхідно з метою усунення деформацій та поступового подовження кінцівок. Тож лікарі застосували апарати зовнішньої фіксації на основі стержнів. Самостійно пересуватися він не може і перебуває на знеболювальних препаратах.За словами мами -, Серафим ще не оговтався від пережитого, часто буває без настрою та плаче. Проте рідні сподіваються, що їм вдасться подолати усі труднощі, адже поряд є небайдужі люди.Ірина Строчук щиро дякує усім, хто допоміг зібрати кошти на лікування сина. Адже сім'я самотужки не впоралася б із таким фінансовим тягарем."Я дуже вдячна депутатам міської ради за надану матеріальну допомогу, прихожанам храму священномученика Анатолія Ковельського, отцю Олександру, директору міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, сусідам, друзям, знайомим, волонтерам та благодійникам, усім, хто допомагав влаштовувати доброчинні заходи: концерти, ярмарки, на яких збирали гроші. Багатьох людей я взагалі не знаю. Одним з перших додому прийшов якийсь чоловік та особисто передав гроші, навіть не назвавши себе. Ми дякуємо всім за підтримку і добре серце", - зауважує Ірина.Збір коштів на лікування Серафима триває. Адже попереду ще дві таких операції та довгий і важкий процес лікування та реабілітації. Допомогти юному ковельчанину може кожен, перерахувавши будь-яку суму на рахунок мами хлопчика: Строчук Ірини Віталіївни.

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