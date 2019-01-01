Біля тіла у «Срібних лелеках» знайшли гранату. ФОТО

знайшли труп молодого хлопця. Біля тіла була граната. Відомо, що вона піротехнічна, а не бойова.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



За попередньою інформацією, мертве тіло знайшли вже надвечір. Станом на 17:30 на місці події працює слідчо-оперативна група. Усередину комплексу нікого не пускають. Були також медики, які вже поїхали з місця події.



У секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію щодо знайденого мертвого тіла чоловіка.



Деталі – згодом.





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