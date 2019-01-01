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Біля тіла у «Срібних лелеках» знайшли гранату. ФОТО

Біля тіла у «Срібних лелеках» знайшли гранату. ФОТО
У готелі комплексу «Срібні лелеки» сьогодні, 13 листопада, знайшли труп молодого хлопця. Біля тіла була граната. Відомо, що вона піротехнічна, а не бойова.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

За попередньою інформацією, мертве тіло знайшли вже надвечір. Станом на 17:30 на місці події працює слідчо-оперативна група. Усередину комплексу нікого не пускають. Були також медики, які вже поїхали з місця події.

У секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію щодо знайденого мертвого тіла чоловіка.

Деталі – згодом.

Біля тіла у «Срібних лелеках» знайшли гранату. ФОТО
Біля тіла у «Срібних лелеках» знайшли гранату. ФОТО
Біля тіла у «Срібних лелеках» знайшли гранату. ФОТО
Біля тіла у «Срібних лелеках» знайшли гранату. ФОТО

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Теги: «Срібні лелеки», граната, Луцьк, готель
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