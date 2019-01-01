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Українець повертався з Польщі з великою сумою грошей і «погорів» на кордоні

Українець повертався з Польщі з великою сумою грошей і «погорів» на кордоні
49-річний громадянин України “погорів” під час спроби перевезти приховано через кордон готівку в різній валюті на загальну суму понад 152 тисяч злотих.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт митно-податкової служби в Жешуві, чоловіка викрили в пункті пропуску в Корчовій.

Українець, який повертався з Польщі легковим автомобілем, не задекларував 24,6 тисяч євро, 8 тисяч доларів, понад 32 тисячі гривень та 14 тисяч злотих. Гроші виявили під час детального огляду.

За порушення митних правил чоловіка оштрафували на 20 тисяч злотих. Цю суму вилучили в нього на місці.

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Теги: кордон, Польща
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