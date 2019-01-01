Українець повертався з Польщі з великою сумою грошей і «погорів» на кордоні





Як пoвідoмляє



Українець, який повертався з Польщі легковим автомобілем, не задекларував 24,6 тисяч євро, 8 тисяч доларів, понад 32 тисячі гривень та 14 тисяч злотих. Гроші виявили під час детального огляду.



За порушення митних правил чоловіка оштрафували на 20 тисяч злотих. Цю суму вилучили в нього на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 49-річний громадянин України “погорів” під час спроби перевезти приховано через кордон готівку в різній валюті на загальну суму понад 152 тисяч злотих.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт митно-податкової служби в Жешуві, чоловіка викрили в пункті пропуску в Корчовій.Українець, який повертався з Польщі легковим автомобілем, не задекларував 24,6 тисяч євро, 8 тисяч доларів, понад 32 тисячі гривень та 14 тисяч злотих. Гроші виявили під час детального огляду.За порушення митних правил чоловіка оштрафували на 20 тисяч злотих. Цю суму вилучили в нього на місці.

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