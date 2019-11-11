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В Україну ввезли майже 93 тисячі тонн картоплі

В Україну ввезли майже 93 тисячі тонн картоплі
У жовтні в Україну ввезли 92,6 тис. тонн картоплі, це більше, ніж річний обсяг імпорту.

Про це інформує Українська плодоовочева асоціація.

«Критична ситуація з ростом імпорту картоплі в країну досягла свого апогею у жовтні 2019 року. У цьому місяці знову був оновлений рекорд імпорту – в країну ввезли 92,6 тис. тонн товарної картоплі – більше, ніж будь-коли в історії України за цілий рік. Всього ж з початку сезону 2019/20 років Україною вже імпортовано більше 142 тис. тонн картоплі – в 529 разів більше, ніж за той же період попереднього сезону!» – йдеться у повідомленні.

При цьому, згідно з даними цінового моніторингу EastFruit, незважаючи на зростання імпорту картоплі у вересні-жовтні, ціни на неї істотно не знизилися.

Середня ціна на продукцію в цей період коливалася в межах від 8 до 11 грн/кг (32-44 цента США за кг). Наразі картоплю продають, переважно, по 9 грн/кг (близько 37 центів США за кг).

Зараз ціни на картоплю в Україні вищі, ніж у Польщі в середньому на 10 центів США за кг, і вищі, ніж в Росії – на 20 центів США за кг, тобто більш ніж в два рази. І хоча картопля в Україну офіційно поставляє, в основному Білорусь, де ціни також в два рази нижчі, ніж в Україні, але значна частина цієї картоплі має російське походження. Та й прямі поставки картоплі в Україну з РФ також здійснюються, оскільки заборони на такі поставки немає.

За оцінками аналітиків УПОА, попит на картоплю буде залишатися низьким в листопаді і грудні, і активізується лише до свят. При цьому обсяги продажів картоплі в передсвяткові дні, з великою ймовірністю розчарують представників роздрібної торгівлі. Відповідно в січні знову варто очікувати провалу в продажах і лише в лютому попит може відновитися.

Імпорт, на думку УПОА, в листопаді різко знизиться, проте продовжить залишатися істотним. А вже до кінця місяця УПОА не виключає можливості зниження оптових цін на картоплю.

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Теги: картопля, експорт, гроші
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