Корупція і «тіньова економіка»: луцькі бізнесмени вирішували, чи круто бути чесними.ФОТО





Так, у стінах компанії Modern-Expo 13 листопада намагалися вияснити, як уникнути корупційних ризиків та боротися з тіньовою економікою за допомогою доброчесності та комплаєнсу, - пише



Проєктний координатор Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу UNIC Юлія Врублевська розповіла, що такі заходи покликані для того, що об’єднати чесний бізнес, познайомити його між собою та розповісти представникам підприємств про комплаєнс. Адже деякі з них й не знають, що вони вже його застосовують у своїй діяльності. Також серед основних цілей – це забезпечити спілкування між представниками державних органів і бізнесу (профспілок, роботодавців).



Своєю чергою, голова Волинського обласного об'єднання організацій роботодавців і заступник голови Федерації роботодавців України Володимир Цибульський переконаний, що такий семінар є дуже важливим і для представників місцевого бізнесу, адже запровадження системи і правил комплаєнсу сьогодні в світі є надзвичайно затребуваними.



«Наприклад такі компанії як Volkswagen, МAN та інші, які є партнерами заводу SKF, вимагають переставити підтвердження того, що на заводі є політика комплаєнсу і менеджери з комплаєнсу. Це, перш за все, дотримання законодавства, правил і стандартів, соціальна відповідальність бізнесу, дотримання трудового законодавства, «білі» зарплати, офіційна зайнятість та прозорість ведення бізнесу», – наголосив Володимир Цибульський.



Тож не дивно, що на заході були присутні заступник генерального директора з операційної діяльності компанії Modern-Expo Юрій Литвиненко; інспекторка Ради бізнес-омбудсмена Олена Куцай; радниця, адвокатка, ЮФ «Ілляшев та Партнери» Валерія Гудій; генеральний директор ПрАТ «СКФ Україна» Богдан Волчок; заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації Світлана Мишковець; перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад; начальник управління Держпраці у Волинській області Ростислав Стасько та інші.



Модераторкою заходу була координаторка проєкту Громадянського Руху «СВІДОМІ» Галина Падалко, яка насамперед запросила до слова представника компанії Modern-Expo Юрія Литвиненка, який розповів, як можна, плекаючи принципи добропорядності, бути успішною та відомою компанією.



Опісля цього заступниця голови ВОДА Світлана Мишковець окреслила роль держави в управлінні комплаєнс ризиками.



Своєю чергою перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад розповів, як влада бореться з тіньовою економікою у місті.



Також він додав, що влада для того, аби вивести бізнес з тіні, створила відділ праці, який із робочими рейдами проходить і по великих торгових об’єктах і ринках міста.



«Ми бачимо, що самі підприємці чи ті люди, які здійснюють якісь торговельні операції, дуже бояться цього. Під час перевірки Центрального ринку виявили 50 працівників, які виконували роботу без оформлення трудових відносин. І ще 45 осіб – які здійснювали підприємницьку діяльність без належно оформлених документів. Здається, що 100 людей це небагато. Але 442 торгових місця були зачинені, бо побачили, що йде перевірка і десь поділися. Нехай деякі були зачинені з технічних причин, а левова частина – це ті люди, які не хочуть правильно зареєструватися і здійснювати підприємницьку діяльність відповідно до законодавства», – повідомив заступник міського голови.



Також він наголосив, що й запровадження картки лучанина (в тому числі електронний розрахунок у транспорті) – це механізм, який дозволить вивести діяльність підприємств із тіні.



Опісля цього, начальник управління Держпраці у Волинській області Стасько Ростислав розповів, що чекати від перевірок згідно нового порядку Держпраці, а Володимир Цибульський окреслив роль роботодавців у дотриманні принципів доброчесності.



Першу частину заходу закрив генеральний директор ПрАТ «СКФ Україна» Богдан Волчок, який на прикладі заводу розповів, як працюють принципи добропорядності та комплаєнсу.



Співкоординаторка Громадянського Руху «СВІДОМІ» Галина Падалко, яка на заході була із командою засновника Руху Андрія Покровського, переконана, що такі заходи мотивуватимуть власників бізнесу дбати про те, аби він був чесним та добропорядним.



«Звісно, що питання комплаєнсу тісно пов’язане з соціальною відповідальністю, а це те, що плекає Громадянський Рух «СВІДОМІ» вже дуже давно. Цей захід був абсолютно релевантний за нашою тематикою, цілями. І я сподіваюся, що значна частина волинського бізнесу все ж таки перейде на політику доброчесності і буде впроваджувати її у своїх компаніях», – підсумувала Галина Падалко.



Опісля перерви учасники заходу повернулися до зали, аби обговорити заходи усунення ризиків у сфері трудових відносин та оцінити корупційні ризики у сфері боротьби з тіньовою економікою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся семінар «Комплаєнс у трудових відносинах», який зібрав чимало менеджерів та власників відомих компаній, які ведуть свою діяльність на Волині, представників влади та громадськості.Так, у стінах компанії Modern-Expo 13 листопада намагалися вияснити, як уникнути корупційних ризиків та боротися з тіньовою економікою за допомогою доброчесності та комплаєнсу, - пише ІА Конкурент Проєктний координатор Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу UNICрозповіла, що такі заходи покликані для того, що об’єднати чесний бізнес, познайомити його між собою та розповісти представникам підприємств про комплаєнс. Адже деякі з них й не знають, що вони вже його застосовують у своїй діяльності. Також серед основних цілей – це забезпечити спілкування між представниками державних органів і бізнесу (профспілок, роботодавців).Своєю чергою, голова Волинського обласного об'єднання організацій роботодавців і заступник голови Федерації роботодавців Українипереконаний, що такий семінар є дуже важливим і для представників місцевого бізнесу, адже запровадження системи і правил комплаєнсу сьогодні в світі є надзвичайно затребуваними.«Наприклад такі компанії як Volkswagen, МAN та інші, які є партнерами заводу SKF, вимагають переставити підтвердження того, що на заводі є політика комплаєнсу і менеджери з комплаєнсу. Це, перш за все, дотримання законодавства, правил і стандартів, соціальна відповідальність бізнесу, дотримання трудового законодавства, «білі» зарплати, офіційна зайнятість та прозорість ведення бізнесу», – наголосив Володимир Цибульський.Тож не дивно, що на заході були присутні заступник генерального директора з операційної діяльності компанії Modern-Expo; інспекторка Ради бізнес-омбудсмена; радниця, адвокатка, ЮФ «Ілляшев та Партнери» В; генеральний директор ПрАТ «СКФ Україна»; заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації; перший заступник Луцького міського голови; начальник управління Держпраці у Волинській області Ростислав Стасько та інші.Модераторкою заходу була координаторка проєкту Громадянського Руху «СВІДОМІ», яка насамперед запросила до слова представника компанії Modern-Expo, який розповів, як можна, плекаючи принципи добропорядності, бути успішною та відомою компанією.Опісля цього заступниця голови ВОДАокреслила роль держави в управлінні комплаєнс ризиками.Своєю чергою перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад розповів, як влада бореться з тіньовою економікою у місті.Також він додав, що влада для того, аби вивести бізнес з тіні, створила відділ праці, який із робочими рейдами проходить і по великих торгових об’єктах і ринках міста.«Ми бачимо, що самі підприємці чи ті люди, які здійснюють якісь торговельні операції, дуже бояться цього. Під час перевірки Центрального ринку виявили 50 працівників, які виконували роботу без оформлення трудових відносин. І ще 45 осіб – які здійснювали підприємницьку діяльність без належно оформлених документів. Здається, що 100 людей це небагато. Але 442 торгових місця були зачинені, бо побачили, що йде перевірка і десь поділися. Нехай деякі були зачинені з технічних причин, а левова частина – це ті люди, які не хочуть правильно зареєструватися і здійснювати підприємницьку діяльність відповідно до законодавства», – повідомив заступник міського голови.Також він наголосив, що й запровадження картки лучанина (в тому числі електронний розрахунок у транспорті) – це механізм, який дозволить вивести діяльність підприємств із тіні.Опісля цього, начальник управління Держпраці у Волинській області Стасько Ростислав розповів, що чекати від перевірок згідно нового порядку Держпраці, а Володимир Цибульський окреслив роль роботодавців у дотриманні принципів доброчесності.Першу частину заходу закрив генеральний директор ПрАТ «СКФ Україна» Богдан Волчок, який на прикладі заводу розповів, як працюють принципи добропорядності та комплаєнсу.Співкоординаторка Громадянського Руху «СВІДОМІ», яка на заході була із командою засновника Руху, переконана, що такі заходи мотивуватимуть власників бізнесу дбати про те, аби він був чесним та добропорядним.«Звісно, що питання комплаєнсу тісно пов’язане з соціальною відповідальністю, а це те, що плекає Громадянський Рух «СВІДОМІ» вже дуже давно. Цей захід був абсолютно релевантний за нашою тематикою, цілями. І я сподіваюся, що значна частина волинського бізнесу все ж таки перейде на політику доброчесності і буде впроваджувати її у своїх компаніях», – підсумувала Галина Падалко.Опісля перерви учасники заходу повернулися до зали, аби обговорити заходи усунення ризиків у сфері трудових відносин та оцінити корупційні ризики у сфері боротьби з тіньовою економікою.

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