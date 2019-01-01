Як відремонтували трасу між Володимиром і Нововолинськом. ФОТО

У середу 13 листопада, працівники Волинського облавтодору відзвітували про роботу підрядника, який ремонтував трасу між Володимиром і Нововолинськом.Про це повідомляють на сторінці Служби автомобільних доріг Волині у фейсбуці.Так зараз виглядає ділянка автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква між містами Володимир-Волинський та Нововолинськ (км 65+000 – км 73+500), де вже майже завершено роботи з поточного середнього ремонту.Працівниками лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Волинській області в присутності представника підрядного підприємства ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" проведено черговий етап контролю якості робіт, виконаних на цій ділянці дороги, зокрема здійснено відбір зразків дорожнього покриття у вигляді кернів для їх подальшого випробування.