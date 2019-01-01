Як відремонтували трасу між Володимиром і Нововолинськом. ФОТО
Сьогодні, 00:46
У середу 13 листопада, працівники Волинського облавтодору відзвітували про роботу підрядника, який ремонтував трасу між Володимиром і Нововолинськом.
Про це повідомляють на сторінці Служби автомобільних доріг Волині у фейсбуці.
Так зараз виглядає ділянка автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква між містами Володимир-Волинський та Нововолинськ (км 65+000 – км 73+500), де вже майже завершено роботи з поточного середнього ремонту.
Працівниками лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Волинській області в присутності представника підрядного підприємства ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" проведено черговий етап контролю якості робіт, виконаних на цій ділянці дороги, зокрема здійснено відбір зразків дорожнього покриття у вигляді кернів для їх подальшого випробування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці Служби автомобільних доріг Волині у фейсбуці.
Так зараз виглядає ділянка автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква між містами Володимир-Волинський та Нововолинськ (км 65+000 – км 73+500), де вже майже завершено роботи з поточного середнього ремонту.
Працівниками лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Волинській області в присутності представника підрядного підприємства ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" проведено черговий етап контролю якості робіт, виконаних на цій ділянці дороги, зокрема здійснено відбір зразків дорожнього покриття у вигляді кернів для їх подальшого випробування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україну ввезли майже 93 тисячі тонни картоплі
Сьогодні, 01:14
Як відремонтували трасу між Володимиром і Нововолинськом. ФОТО
Сьогодні, 00:46
14 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Підгайцівська «Криниченька» підкорила Всеукраїнський дитячий фестиваль
13 листопад, 23:13
Передчасно помер волинський військовий з 14 бригади
13 листопад, 22:32