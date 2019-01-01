В Україні жінки заробляють на 20% менше ніж чоловіки





Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, - пишуть



"Цей показник вище, ніж у більшості країн Європи. Потрібно це змінювати. По суті, це невикористаний потенціал як для самих жінок, так і для країни в цілому", - написала вона.



Вона уточнила, що мова йде не тільки про рівень оплати праці чоловіків і жінок, але і про створення рівних умов. На думку міністра, матері повинні мати можливість повертатися на ринок праці після народження дітей, а все більше жінок - займати керівні посади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У той час як були опубліковані відомості про найбільш високооплачувані вакансії в Україні, стало відомо, що заробітна плата у жінок становить на 21% менше, порівняно з чоловіками.Про це повідомила міністр соціальної політики, - пишуть Українські новини "Цей показник вище, ніж у більшості країн Європи. Потрібно це змінювати. По суті, це невикористаний потенціал як для самих жінок, так і для країни в цілому", - написала вона.Вона уточнила, що мова йде не тільки про рівень оплати праці чоловіків і жінок, але і про створення рівних умов. На думку міністра, матері повинні мати можливість повертатися на ринок праці після народження дітей, а все більше жінок - займати керівні посади.

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