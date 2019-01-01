В Україні жінки заробляють на 20% менше ніж чоловіки
Сьогодні, 04:24
У той час як були опубліковані відомості про найбільш високооплачувані вакансії в Україні, стало відомо, що заробітна плата у жінок становить на 21% менше, порівняно з чоловіками.
Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, - пишуть Українські новини.
"Цей показник вище, ніж у більшості країн Європи. Потрібно це змінювати. По суті, це невикористаний потенціал як для самих жінок, так і для країни в цілому", - написала вона.
Вона уточнила, що мова йде не тільки про рівень оплати праці чоловіків і жінок, але і про створення рівних умов. На думку міністра, матері повинні мати можливість повертатися на ринок праці після народження дітей, а все більше жінок - займати керівні посади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, - пишуть Українські новини.
"Цей показник вище, ніж у більшості країн Європи. Потрібно це змінювати. По суті, це невикористаний потенціал як для самих жінок, так і для країни в цілому", - написала вона.
Вона уточнила, що мова йде не тільки про рівень оплати праці чоловіків і жінок, але і про створення рівних умов. На думку міністра, матері повинні мати можливість повертатися на ринок праці після народження дітей, а все більше жінок - займати керівні посади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Медики назвали продукти, які корисні для хворих на пневмонію
Сьогодні, 05:14
В Україні жінки заробляють на 20% менше ніж чоловіки
Сьогодні, 04:24
Цікава історія волинського села Немир. ФОТО
Сьогодні, 02:24
В Україну ввезли майже 93 тисячі тонни картоплі
Сьогодні, 01:14