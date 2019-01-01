вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні жінки заробляють на 20% менше ніж чоловіки

В Україні жінки заробляють на 20% менше ніж чоловіки
У той час як були опубліковані відомості про найбільш високооплачувані вакансії в Україні, стало відомо, що заробітна плата у жінок становить на 21% менше, порівняно з чоловіками.

Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, - пишуть Українські новини.

"Цей показник вище, ніж у більшості країн Європи. Потрібно це змінювати. По суті, це невикористаний потенціал як для самих жінок, так і для країни в цілому", - написала вона.

Вона уточнила, що мова йде не тільки про рівень оплати праці чоловіків і жінок, але і про створення рівних умов. На думку міністра, матері повинні мати можливість повертатися на ринок праці після народження дітей, а все більше жінок - займати керівні посади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: жінка, зарплата, робота
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Медики назвали продукти, які корисні для хворих на пневмонію
Сьогодні, 05:14
В Україні жінки заробляють на 20% менше ніж чоловіки
Сьогодні, 04:24
Американський хлопчик отримав відповідь на лист, який кинув в океан
Сьогодні, 03:18
Цікава історія волинського села Немир. ФОТО
Сьогодні, 02:24
В Україну ввезли майже 93 тисячі тонни картоплі
Сьогодні, 01:14
Схожі новини
ТОП вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 25 тисяч гривень ТОП вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 25 тисяч гривень
03 червень, 15:56
Хто на Волині заробляє найбільше Хто на Волині заробляє найбільше
03 травень, 16:10
Кому на Волині платять понад 15 000 гривень зарплати Кому на Волині платять понад 15 000 гривень зарплати
05 березень, 18:35
За рік середня зарплата волинян зросла на 19,9% За рік середня зарплата волинян зросла на 19,9%
04 березень, 18:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медики назвали продукти, які корисні для хворих на пневмонію
Сьогодні, 05:14
 0
В Україні жінки заробляють на 20% менше ніж чоловіки
Сьогодні, 04:24
 0
Американський хлопчик отримав відповідь на лист, який кинув в океан
Сьогодні, 03:18
 0
Цікава історія волинського села Немир. ФОТО
Сьогодні, 02:24
 0
В Україну ввезли майже 93 тисячі тонни картоплі
Сьогодні, 01:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿