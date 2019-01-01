Медики назвали продукти, які корисні для хворих на пневмонію





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Мед. Протягом багатьох століть мед вважають лікувальним продуктом за цілий ряд його корисних властивостей. Відомо, що мед приносить полегшення при цілому ряді інфекцій без будь-яких побічних ефектів. При пневмонії мед допомагає швидше покінчити з кашлем і застудою - двома основними симптомами хвороби. Він має антибактеріальну та протимікробну впливом.



Насіння пажитника. Ці насіння дуже корисні при запаленні легенів. Вони забезпечують позбавлення від стійкого кашлю. Кілька досліджень навіть показали, що це насіння дозволяють організму більш інтенсивно потіти, що знижує температуру.



Імбир. Теж знаменитий своїми антибактеріальними властивостями. Імбир бореться з мікробами, що викликають пневмонію, він пригнічує запалення і допомагає при болях в грудях. Паста на основі меду та імбиру найбільш ефективна при швидкому зниженні симптомів пневмонії.



Куркума. У цього продукту є лікувальні властивості. За своєю природою куркума муколітик, тим самим вона швидко позбавляє від надлишків слизу, що утворюється при пневмонії. А це означає, що у вас полегшується дихання. Крім того, куркума знижує запалення і позбавляє від болю в грудях. Особливо корисно змішувати її з молоком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Запалення легенів це важка хвороба, лікуванням яке потрібно займатися тільки під керівництвом лікарів. Однак існують продукти харчування, що дозволяють прискорити процес відновлення легких.Про це пишуть на сайті Країна здоров'я . Протягом багатьох століть мед вважають лікувальним продуктом за цілий ряд його корисних властивостей. Відомо, що мед приносить полегшення при цілому ряді інфекцій без будь-яких побічних ефектів. При пневмонії мед допомагає швидше покінчити з кашлем і застудою - двома основними симптомами хвороби. Він має антибактеріальну та протимікробну впливом.. Ці насіння дуже корисні при запаленні легенів. Вони забезпечують позбавлення від стійкого кашлю. Кілька досліджень навіть показали, що це насіння дозволяють організму більш інтенсивно потіти, що знижує температуру.. Теж знаменитий своїми антибактеріальними властивостями. Імбир бореться з мікробами, що викликають пневмонію, він пригнічує запалення і допомагає при болях в грудях. Паста на основі меду та імбиру найбільш ефективна при швидкому зниженні симптомів пневмонії.. У цього продукту є лікувальні властивості. За своєю природою куркума муколітик, тим самим вона швидко позбавляє від надлишків слизу, що утворюється при пневмонії. А це означає, що у вас полегшується дихання. Крім того, куркума знижує запалення і позбавляє від болю в грудях. Особливо корисно змішувати її з молоком.

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