Для українських військових закупили браковані бронежилети





Про це голова ДБР Роман Труба написав у Telegram, інформує



«Шість куль дістав солдат та вже зрозумів, що ми – під@раси». Ці слова належать генерал-майору, якому ДБР повідомило про підозру. Він знав, що бронежилети мають необроблені пластини, які не відповідають технічним вимогам. Знав, що у частині бронежилетів є пластини, щодо яких не проводилися балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань», – написав Труба.



Голова ДБР зазначив, що знаючи про недоліки товару, начальник управління матеріального забезпечення Міноборони не повернув їх, а дав вказівку підлеглим приймати наступні партії.



Він додав, що розслідування не завершено. Будуть нові підозри.



Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’яти топ-чиновникам Міністерства оборони України в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар».



Установлено, що Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів вартістю 176 млн гривень, однак 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими. Загальна вартість збитків становить 61 млн гривень. Труба повідомляв, що в дощових умовах ці бронежилети прострілюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільник ДБР оприлюднив фрагмент відео балістичної експертизи бракованих бронежилетів. Балістична експертиза показала, що прострілюються 70% бронежилетів, які закуповувало управління матеріального забезпечення Міноборони.Про це голова ДБРнаписав у Telegram, інформує 122.ua «Шість куль дістав солдат та вже зрозумів, що ми – під@раси». Ці слова належать генерал-майору, якому ДБР повідомило про підозру. Він знав, що бронежилети мають необроблені пластини, які не відповідають технічним вимогам. Знав, що у частині бронежилетів є пластини, щодо яких не проводилися балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань», – написав Труба.Голова ДБР зазначив, що знаючи про недоліки товару, начальник управління матеріального забезпечення Міноборони не повернув їх, а дав вказівку підлеглим приймати наступні партії.Він додав, що розслідування не завершено. Будуть нові підозри.Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’яти топ-чиновникам Міністерства оборони України в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар».Установлено, що Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів вартістю 176 млн гривень, однак 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими. Загальна вартість збитків становить 61 млн гривень. Труба повідомляв, що в дощових умовах ці бронежилети прострілюються.

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