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Для українських військових закупили браковані бронежилети

Для українських військових закупили браковані бронежилети
Очільник ДБР оприлюднив фрагмент відео балістичної експертизи бракованих бронежилетів. Балістична експертиза показала, що прострілюються 70% бронежилетів, які закуповувало управління матеріального забезпечення Міноборони.

Про це голова ДБР Роман Труба написав у Telegram, інформує 122.ua.

«Шість куль дістав солдат та вже зрозумів, що ми – під@раси». Ці слова належать генерал-майору, якому ДБР повідомило про підозру. Він знав, що бронежилети мають необроблені пластини, які не відповідають технічним вимогам. Знав, що у частині бронежилетів є пластини, щодо яких не проводилися балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань», – написав Труба.

Голова ДБР зазначив, що знаючи про недоліки товару, начальник управління матеріального забезпечення Міноборони не повернув їх, а дав вказівку підлеглим приймати наступні партії.

Він додав, що розслідування не завершено. Будуть нові підозри.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’яти топ-чиновникам Міністерства оборони України в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар».

Установлено, що Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів вартістю 176 млн гривень, однак 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими. Загальна вартість збитків становить 61 млн гривень. Труба повідомляв, що в дощових умовах ці бронежилети прострілюються.

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Теги: міноборони, жилети, спецодяг
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