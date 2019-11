Скільки заробляють журналісти в США

Видання Bloomberg навело цифри, але зазначає, що це неофіційні дані. Дослідження було проведено, щоб виявити відмінності в оплаті праці.Заступник редактора The New York Times заробляє $ 145 000 на рік. Про це в середу, 13 листопада, повідомляє Bloomberg в матеріалі про журналістів в США, які публікують дані про свої зарплати, - пише Корреспондент В електронній таблиці, якою співробітники ЗМІ США обмінюються один з одним, вони вказують досвід, посаду, назву видання, стать, розмір зарплати. Таким чином вони сподіваються "розкрити таємницю" про відмінності в оплаті праці та отримати можливість домогтися підвищення.У числі видань - NYT, BuzzFeed, The Wall Street Journal, CNN, Vice, Conde Nast і інші.Згідно з документом, штатний співробітник Vice заробляє в рік $ 62 000, редактор CNN, - $ 110 000 плюс бонуси, співробітник газетної мережі Lee Enterprises Inc. в Айові - $ 33 000, редактор в Vox Media - $ 400 000 на рік за редагування, виробництво, розміщення подкастів і проведення конференцій.За інформацією Bloomberg, минулого тижня газета Washington Post опублікувала результати власного дослідження. Було встановлено, що жінкам платять менше, ніж чоловікам, а білим чоловікам - більше, ніж співробітникам з іншим кольором шкіри.