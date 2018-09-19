вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани-боржники можуть залишитися без води під час новорічно-різдвяних свят

Лучани-боржники можуть залишитися без води під час новорічно-різдвяних свят
Лучани, які боргують за водопостачання та водовідведення, ризикують залишитися без цих послуг в період новорічно-різдвяних свят.

Про це інформує сервісний центр "Луцькводоканалу" "Evoda" у Facebook.

"Аби уникнути проблем із нарахуванням пені та можливим позбавленням субсидій, за послуги підприємства необхідно сплачувати до 20 числа кожного місяця. Відстрочка платежу навіть на кілька днів призводить до припинення нарахування субсидій, тому виключно своєчасність оплати комунальних послуг у підсумку дозволяє заощаджувати й отримувати грошове відшкодування субсидій", - йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що ті лучани, котрі своєчасно не заплатять, можуть залишитись без водопостачання та водовідведення в період новорічних свят.

"Своєчасне надання послуг підприємства, а також відсутність будь-яких ускладнень з розрахунками захистять вас від зайвих проблем і витрат", - додають в "Evoda".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, борги, Новий рік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
"Еvoda"-це приватна структура,хоча назвали дочірна.Як вона сюди потрапила і хто власник???Споживачі хочуть знати.І саме головне.Закон "Про ЖКП".Розділ 4,ст.12,п.1.Надання жкп здійснюється ВИКЛЮЧНО НА ДОГОВІРНИХ ЗАСАДАХ.Де договори по новому Закону.То чому ви шантажуєте людей?Це статтяКПК.
Відповісти
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 14 листопада
Сьогодні, 09:18
На Волині тисячі роботодавців платили людям зарплату, меншу за «мінімалку»
Сьогодні, 09:14
Лучани-боржники можуть залишитися без води під час новорічно-різдвяних свят
Сьогодні, 09:05
Іноземець їхав до Києва через Волинь і зник: триває розшук
Сьогодні, 08:47
Луцький баскетболіст потрапив у ТОП-5 світового рейтингу
Сьогодні, 08:07
Схожі новини
На Волині мешканці чотирьох сіл сидять без води через борги На Волині мешканці чотирьох сіл сидять без води через борги
19 вересень, 2018, 14:17
Гунчик вимагає, щоб луцька мерія розібралася з боргами водоканалу Гунчик вимагає, щоб луцька мерія розібралася з боргами водоканалу
13 квітень, 2017, 17:13
Боржникам у Луцьку перекриють каналізацію Боржникам у Луцьку перекриють каналізацію
23 березень, 2017, 19:16
Лучани боргують водоканалу 6 мільйонів Лучани боргують водоканалу 6 мільйонів
17 березень, 2017, 13:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
14 листопада – день чудотворців Кузьми й Дем'яна: що не можна робити сьогодні
Сьогодні, 09:44
 0
Волинянина обікрали жінки, яких він запросив на каву
Сьогодні, 09:36
 0
Обміління Шацьких озер – екологічний виклик для держави
Сьогодні, 09:32
 0
Курс валют у Луцьку на 14 листопада
Сьогодні, 09:18
 0
На Волині тисячі роботодавців платили людям зарплату, меншу за «мінімалку»
Сьогодні, 09:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿