Лучани-боржники можуть залишитися без води під час новорічно-різдвяних свят
Сьогодні, 09:05
Лучани, які боргують за водопостачання та водовідведення, ризикують залишитися без цих послуг в період новорічно-різдвяних свят.
Про це інформує сервісний центр "Луцькводоканалу" "Evoda" у Facebook.
"Аби уникнути проблем із нарахуванням пені та можливим позбавленням субсидій, за послуги підприємства необхідно сплачувати до 20 числа кожного місяця. Відстрочка платежу навіть на кілька днів призводить до припинення нарахування субсидій, тому виключно своєчасність оплати комунальних послуг у підсумку дозволяє заощаджувати й отримувати грошове відшкодування субсидій", - йдеться у повідомленні.
Також зазначають, що ті лучани, котрі своєчасно не заплатять, можуть залишитись без водопостачання та водовідведення в період новорічних свят.
"Своєчасне надання послуг підприємства, а також відсутність будь-яких ускладнень з розрахунками захистять вас від зайвих проблем і витрат", - додають в "Evoda".
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Про це інформує сервісний центр "Луцькводоканалу" "Evoda" у Facebook.
"Аби уникнути проблем із нарахуванням пені та можливим позбавленням субсидій, за послуги підприємства необхідно сплачувати до 20 числа кожного місяця. Відстрочка платежу навіть на кілька днів призводить до припинення нарахування субсидій, тому виключно своєчасність оплати комунальних послуг у підсумку дозволяє заощаджувати й отримувати грошове відшкодування субсидій", - йдеться у повідомленні.
Також зазначають, що ті лучани, котрі своєчасно не заплатять, можуть залишитись без водопостачання та водовідведення в період новорічних свят.
"Своєчасне надання послуг підприємства, а також відсутність будь-яких ускладнень з розрахунками захистять вас від зайвих проблем і витрат", - додають в "Evoda".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
"Еvoda"-це приватна структура,хоча назвали дочірна.Як вона сюди потрапила і хто власник???Споживачі хочуть знати.І саме головне.Закон "Про ЖКП".Розділ 4,ст.12,п.1.Надання жкп здійснюється ВИКЛЮЧНО НА ДОГОВІРНИХ ЗАСАДАХ.Де договори по новому Закону.То чому ви шантажуєте людей?Це статтяКПК.
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