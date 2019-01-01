На Волині тисячі роботодавців платили людям зарплату, меншу за «мінімалку»
Сьогодні, 09:14
На Волині з початку 2019 року встановили понад 4,5 тисячі роботодавців, які допускали випадки нарахування середньої заробітної плати працівникам, які працювали повний місяць, в розмірах менше мінімальної.
Про це повідомляє сектор комунікацій Головного управління
ДПС у Волинській області.
Позицію щодо обов’язковості гідної та повної оплати праці волинські податківці доводили під час співбесід із майже 3600 представниками бізнесу.
Наразі фінансовий результат діалогу фахівців податкової служби з працедавцями – 11,1 мільйона гривень додатково сплаченого податку на доходи фізичних осіб внаслідок підвищення рівня зарплати найманим працівникам до передбаченого законом.
«Саме так звана «сіра» зарплата, що криється за офіційними трудовими відносинами і виплачується на фоні мінімальної, або нижче мінімальної заробітної плати, є одним з першочергових резервів додаткових надходжень до бюджету. У тому, щоб отримувати повну суму саме легальних виплат, повинні бути зацікавлені наймані працівники, оскільки сплачений з такої зарплати єдиний внесок - основа майбутніх пенсійних виплат та соціальних гарантій», - наголошує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Кондратюк.
Посадовець підкреслив, що питання якісного контролю з боку фахівців за рівнем заробітної плати має першочергове значення як для наповнення бюджету, так і забезпечення певного рівня соціальної стабільності.
«Оскільки ДПС не є контролюючим органом в питанні дотримання законодавства про працю, ми зосереджуємося на аналізі фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з тим, щоб не допустити бюджетних втрат. До наших аргументів щодо повної легальної оплати праці цього року дослухалися 92 відсотки представників бізнесу, з якими ми спілкувалися», - підсумував Сергій Кондратюк.
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Про це повідомляє сектор комунікацій Головного управління
ДПС у Волинській області.
Позицію щодо обов’язковості гідної та повної оплати праці волинські податківці доводили під час співбесід із майже 3600 представниками бізнесу.
Наразі фінансовий результат діалогу фахівців податкової служби з працедавцями – 11,1 мільйона гривень додатково сплаченого податку на доходи фізичних осіб внаслідок підвищення рівня зарплати найманим працівникам до передбаченого законом.
«Саме так звана «сіра» зарплата, що криється за офіційними трудовими відносинами і виплачується на фоні мінімальної, або нижче мінімальної заробітної плати, є одним з першочергових резервів додаткових надходжень до бюджету. У тому, щоб отримувати повну суму саме легальних виплат, повинні бути зацікавлені наймані працівники, оскільки сплачений з такої зарплати єдиний внесок - основа майбутніх пенсійних виплат та соціальних гарантій», - наголошує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Кондратюк.
Посадовець підкреслив, що питання якісного контролю з боку фахівців за рівнем заробітної плати має першочергове значення як для наповнення бюджету, так і забезпечення певного рівня соціальної стабільності.
«Оскільки ДПС не є контролюючим органом в питанні дотримання законодавства про працю, ми зосереджуємося на аналізі фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з тим, щоб не допустити бюджетних втрат. До наших аргументів щодо повної легальної оплати праці цього року дослухалися 92 відсотки представників бізнесу, з якими ми спілкувалися», - підсумував Сергій Кондратюк.
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