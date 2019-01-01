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Курс валют у Луцьку на 14 листопада

Курс валют у Луцьку на 14 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.205, а продаж – 24.563.

Євро при купівлі становить – 26.581, продажу – 27.069.

Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.393.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.914, продаж – 6.514.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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