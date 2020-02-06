Волинянина обікрали жінки, яких він запросив на каву
Сьогодні, 09:36
У Горохівському районі обікрали чоловіка.
У халепу цими днями втрапив 37-річний мешканець села Галичани, - пише газета Волинь-нова.
Приїхавши у Горохів, чоловік запросив на каву жінок, які нав’язалися приятельками на автостанції у райцентрі. Після так званого "кавування" з розпиттям алкогольних напоїв, чоловік заснув. Коли ж він прокинувся, то помітив, що залишився без 1300 гривень, українського та закордонного паспортів, які були в барсетці.
Більше того, злодії вкрали в нього пакет з одягом і продуктами харчування.
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У халепу цими днями втрапив 37-річний мешканець села Галичани, - пише газета Волинь-нова.
Приїхавши у Горохів, чоловік запросив на каву жінок, які нав’язалися приятельками на автостанції у райцентрі. Після так званого "кавування" з розпиттям алкогольних напоїв, чоловік заснув. Коли ж він прокинувся, то помітив, що залишився без 1300 гривень, українського та закордонного паспортів, які були в барсетці.
Більше того, злодії вкрали в нього пакет з одягом і продуктами харчування.
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