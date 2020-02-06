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Волинянина обікрали жінки, яких він запросив на каву

Волинянина обікрали жінки, яких він запросив на каву
У Горохівському районі обікрали чоловіка.

У халепу цими днями втрапив 37-річний мешканець села Галичани, - пише газета Волинь-нова.

Приїхавши у Горохів, чоловік запросив на каву жінок, які нав’язалися приятельками на автостанції у райцентрі. Після так званого "кавування" з розпиттям алкогольних напоїв, чоловік заснув. Коли ж він прокинувся, то помітив, що залишився без 1300 гривень, українського та закордонного паспортів, які були в барсетці.

Більше того, злодії вкрали в нього пакет з одягом і продуктами харчування.

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Теги: крадіжка, волинянин
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