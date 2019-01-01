14 листопада – день чудотворців Кузьми й Дем'яна: що не можна робити сьогодні





Особливу шану брати мали через те, що не брали грошей за свою роботу. Вони лікували усіх нужденних, особливо – бідних. Лікуючи хворих, брати навертали їх у християнську віру, - пише



За народними оповідями, 14 листопада називають дівочим або курячим святом. Цього дня відбувалися молодіжні вечорниці. Дівчата приносили на гуляння кури. З курячого м'яса готували різні страви, а ввечері подавали на стіл, парубки жартома визначали – "чия курятина смачніша". Віддавна предки вірили, що святі опікуються домашньою птицею, відтак кури були символом щастя й плодючості.



Іменини 14 листопада святкують: Давид, Дем'ян, Денис, Федір, Яків.



Народні прикмети на 14 листопада



– Якщо мороз слабкий, то зима настане пізно.



– Теплий день – зима не настане на початку грудня і буде теплою.



– На річках утворився лід – мороз буде триматися до весни.



– Якщо наймолодший чоловік у сім'ї з'їсть куряче серце – буде увесь рік здоровим.



– Нявкає кішка – до невезіння.



Що можна робити 14 листопада



1. Дівчатам та жінкам з цього дня дозволяється в'язати теплі речі.



2. Щоб водилася курятина – їжте цього дня страви з птиці.



Що не можна робити 14 листопада



1. Подаючи милостиню – не дивіться жебракові в очі – до біди.



2. Не виливайте на вулицю воду, яка залишилася після купання немовлятка, бо, ймовірно, він страждатиме від безсоння.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 листопада 2019 року – день святих чудотворців Кузьми й Дем'яна. Брати-близнюки Кузьма й Дем'ян родом з Малої Азії. Вони були освіченими й талановитими лікарями, покровителями аптекарів, фармацевтів, хірургів, зубних лікарів, фізиків та перукарів. У них був надзвичайний дар – зцілювати душевні та тілесні рани за допомогою молитов.Особливу шану брати мали через те, що не брали грошей за свою роботу. Вони лікували усіх нужденних, особливо – бідних. Лікуючи хворих, брати навертали їх у християнську віру, - пише 24 канал За народними оповідями, 14 листопада називають дівочим або курячим святом. Цього дня відбувалися молодіжні вечорниці. Дівчата приносили на гуляння кури. З курячого м'яса готували різні страви, а ввечері подавали на стіл, парубки жартома визначали – "чия курятина смачніша". Віддавна предки вірили, що святі опікуються домашньою птицею, відтак кури були символом щастя й плодючості.Іменини 14 листопада святкують: Давид, Дем'ян, Денис, Федір, Яків.Народні прикмети на 14 листопада– Якщо мороз слабкий, то зима настане пізно.– Теплий день – зима не настане на початку грудня і буде теплою.– На річках утворився лід – мороз буде триматися до весни.– Якщо наймолодший чоловік у сім'ї з'їсть куряче серце – буде увесь рік здоровим.– Нявкає кішка – до невезіння.1. Дівчатам та жінкам з цього дня дозволяється в'язати теплі речі.2. Щоб водилася курятина – їжте цього дня страви з птиці.1. Подаючи милостиню – не дивіться жебракові в очі – до біди.2. Не виливайте на вулицю воду, яка залишилася після купання немовлятка, бо, ймовірно, він страждатиме від безсоння.

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