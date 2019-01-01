«Яровиця» – енергоефективність, перевірена досвідом*

подбали про те, аби вдома ви завжди почували себе у теплі та затишку. Сучасні технології та інноваційні матеріали зроблять ваші домівки до 40% теплішими. Це дасть змогу економити на платіжках та насолоджуватись максимальним комфортом.до 40% енергоефективний«ЯРОВИЦЯ» «одягнулася» у сучасну систему вентильованого фасаду. Стіни з вентильованого фасаду мають таку ключову перевагу, як зберігання тепла взимку із середини, а влітку утримання прохолоди, що дозволяє заощадити на опаленні та кондиціонуванні. Система циркуляції повітря зроблена таким чином, щоб температура завжди трималася на певному рівні, і при перепадах температур конструкція фасаду оберігає стіни від конденсату та надмірної вологи. Повітря постійно циркулює, створюючи «теплову стіну».Вентильований фасад SCANROC - одна з кращих систем вентильованих фасадів, призначена для утеплення та оздоблення. Отож, монтують цю систему на 11-12 під’їзди «ЯРОВИЦЯ FLY».Система SCANROC дозволяє унеможливити негативний вплив «щілин холоду», тобто частин будівельних конструкцій, які мають прямий контакт з навколишнім середовищем (міжповерхові перекриття, віконні перемички).Базовим матеріалом фасадного каменю SCANROC є гранітна крихта, що забезпечує йому міцність і довговічність. Спеціальні добавки в складі каменю захищають його від впливу ультрафіолетових променів і покращують показники довговічності, тому з часом камінь не втрачає своїх характеристик і колірної насиченості. Висока якість і надійність SCANROC забезпечені використанням передових шведських технологій та високоякісної сировини.до 30% енергоефективніУ «ЯРОВИЦІ» монтують 5-камерні німецькі віконні системи Brugmann. Це ідеальне рішення, що відповідає всім вимогам енергоощадності та безпеки.Зменшення енерговитрат відбувається завдяки ущільненому профілю та високій якості пластику. Глибока посадка склопакету значно знижує «місток холоду» через дистанційну рамку склопакету. Металеві підсилювачі не стикаються зі стінками камери завдяки спеціальним виступам на стінках підсилювальної камери, що знижує втрати тепла по стінках профілю і підвищує тепловий опір профілю. Також у холодну пору року вдається уникнути випадання конденсату на внутрішній поверхні профілю (скління 44 мм). Завдяки наявності у камері водозбору-колектору 4 мм затвору, вода не просочується під штапик навіть при відкинутому положенні стулки.до 25% енергоефективнийПеревага такого лічильника полягає в тому, що мешканці можуть суттєво знизити вартість електроенергії, спожитої у нічний час.Жителям не обов’язково перебудовувати свій графік споживання електроенергії, економія буде в будь-якому разі.За наявності двотарифного лічильника електроенергії розрахунки споживання електроенергії населенням проводяться за відповідними тарифами та тарифними коефіцієнтами:- 50% тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години) та повний тариф у інші години доби.до 20% енергоефективнийКолективні димоходи монтують у внутрішні шахти будови для поквартирного опалення. У "Яровиці" використовують систему колективних димоходів замість застарілої технології викиду димових газів на фасад будинку. Окрім естетичної та екологічної переваги, це надає можливість мешканцям істотно економити за рахунок зниження витрат газу до 20% через підігрів роботи котла. Більше того, ремонт та сервісне бслуговування систем колективних димоходів вимагає значно менше грошових витрат у порівнянні з іншими.Тож закликають інвестувати в енергозбереження. "Відчувайте себе добре вдома завжди, незалежно від пори року. Ваша домівка в «ЯРОВИЦІ» є максимально сучасною та затишною", - запевняє забудовник.