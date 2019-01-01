У костелі в Рожищі чоловік із Закарпаття будує орган: треба підмога. ФОТО

Шандор Шрайнер будує орган.



Про це повідомляють на сторінці "Молодіжний простір міста Рожище" у Facebook.



Зауважують, що, завдячуючи рукам майстра та небайдужих громадян, зроблено вже багато роботи. Але до того часу, коли орган зазвучить на повну потрібно докласти ще чимало зусиль. Робота фізично не важка, але рутинна. Тож потрібні охочі допомогти.



Цього тижня майстер планує працювати до неділі.



Координатор Молодіжного Простору міста Рожище "City Life" Віталій Шевченко розповів, що Шандор Шрайнер - єдиний на Закарпатті та один з небагатьох в Україні реставратор органів.



Тих хто хоче допомогти, закликають написати у повідомлення на сторінку Молодіжного Простору міста Рожище "City Life" або майстру



Як повідомляв раніше відомий український органіст Петро Сухоцький, музичний інструмент припадав пилом 10 років. Причина проста – майстри не хотіли братися за його відновлення.



«Цей орган я привіз до Рожища рівно десять років тому – у 2009 році. Та, на жаль, так він і пролежав ці роки не встановленим. Закордонні майстри не хотіли його відновлювати, бо біля нього тепер дуже багато роботи», – коментував музикант.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Римо-католицькому костелі «Преображення Господнього» міста Рожище майстер із Закарпаттябудує орган.Про це повідомляють на сторінці "Молодіжний простір міста Рожище" у Facebook.Зауважують, що, завдячуючи рукам майстра та небайдужих громадян, зроблено вже багато роботи. Але до того часу, коли орган зазвучить на повну потрібно докласти ще чимало зусиль. Робота фізично не важка, але рутинна. Тож потрібні охочі допомогти.Цього тижня майстер планує працювати до неділі.Координатор Молодіжного Простору міста Рожище "City Life" Віталій Шевченко розповів, що Шандор Шрайнер - єдиний на Закарпатті та один з небагатьох в Україні реставратор органів.Тих хто хоче допомогти, закликають написати у повідомлення на сторінку Молодіжного Простору міста Рожище "City Life" або майстру Шандору Шрайнеру Як, музичний інструмент припадав пилом 10 років. Причина проста – майстри не хотіли братися за його відновлення.«Цей орган я привіз до Рожища рівно десять років тому – у 2009 році. Та, на жаль, так він і пролежав ці роки не встановленим. Закордонні майстри не хотіли його відновлювати, бо біля нього тепер дуже багато роботи», – коментував музикант.

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