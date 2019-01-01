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У сквері в центрі Луцька невідомі потрощили ліхтарі

У сквері в центрі Луцька невідомі потрощили ліхтарі
У сквері на вулиці Лесі Українки у Луцьку невідомі зламали ліхтарі.

Про це у мережі Facebook повідомив волонтер Олександр Кваша.

"От скажіть, кому заважають ці ліхтарі (сквер з фонтаном з підсвіткою по вул. Лесі Українки)??? Зробили цей сквер, ці ж ліхтарі для нас з вами, щоб прийти з друзями, з другою половинкою, мамам з діточками. Але ж ні, потрібно понищити, поперекидати, показати свою невихованість і дурість", - обурився він.

Волонтер додав, що крутість — це коли ти збережеш своє і зроблене для тебе, тож закликав плекати майно.
У сквері в центрі Луцька невідомі потрощили ліхтарі
У сквері в центрі Луцька невідомі потрощили ліхтарі

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Теги: сквер, вандали, Луцьк
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Коментарі 2
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Менталитет не переделаешь. Такое отношение к окружающему - на генном уровне развитие
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Це відвідувачів того притону що напроти скверу. Куди влада дивиться, притон в центрі міста
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