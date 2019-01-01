У сквері в центрі Луцька невідомі потрощили ліхтарі

У сквері на вулиці Лесі Українки у Луцьку невідомі зламали ліхтарі.Про це у мережі Facebook повідомив волонтер"От скажіть, кому заважають ці ліхтарі (сквер з фонтаном з підсвіткою по вул. Лесі Українки)??? Зробили цей сквер, ці ж ліхтарі для нас з вами, щоб прийти з друзями, з другою половинкою, мамам з діточками. Але ж ні, потрібно понищити, поперекидати, показати свою невихованість і дурість", - обурився він.Волонтер додав, що крутість — це коли ти збережеш своє і зроблене для тебе, тож закликав плекати майно.