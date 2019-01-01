У сквері в центрі Луцька невідомі потрощили ліхтарі
Сьогодні, 11:06
У сквері на вулиці Лесі Українки у Луцьку невідомі зламали ліхтарі.
Про це у мережі Facebook повідомив волонтер Олександр Кваша.
"От скажіть, кому заважають ці ліхтарі (сквер з фонтаном з підсвіткою по вул. Лесі Українки)??? Зробили цей сквер, ці ж ліхтарі для нас з вами, щоб прийти з друзями, з другою половинкою, мамам з діточками. Але ж ні, потрібно понищити, поперекидати, показати свою невихованість і дурість", - обурився він.
Волонтер додав, що крутість — це коли ти збережеш своє і зроблене для тебе, тож закликав плекати майно.
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Про це у мережі Facebook повідомив волонтер Олександр Кваша.
"От скажіть, кому заважають ці ліхтарі (сквер з фонтаном з підсвіткою по вул. Лесі Українки)??? Зробили цей сквер, ці ж ліхтарі для нас з вами, щоб прийти з друзями, з другою половинкою, мамам з діточками. Але ж ні, потрібно понищити, поперекидати, показати свою невихованість і дурість", - обурився він.
Волонтер додав, що крутість — це коли ти збережеш своє і зроблене для тебе, тож закликав плекати майно.
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Коментарі 2
Менталитет не переделаешь. Такое отношение к окружающему - на генном уровне развитие
Це відвідувачів того притону що напроти скверу. Куди влада дивиться, притон в центрі міста
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