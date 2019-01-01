Нове – завжди краще: де придбати смартфон і виграти смарт-ТВ*
Сьогодні, 14:00
Популярна мережа електроніки та побутової техніки «Фокстрот» розпочала новий етап у розвитку. Нещодавно компанія представила сучасний імідж бренду, а вже цими вихідними святково презентує новий магазин.
Наприкінці жовтня «Фокстрот» з’явився у Луцьку у яскравому фірмовому іміджі – сучасний і трендовий він відкрився у ТРЦ «Імідж» на Рівненській, 89. Урочисте ж відкриття за всіма усталеними традиціями відбудеться 15-17 листопада. А це означає, що на відвідувачів чекає не лише святкова програма, а й знижки й гарантовані подарунки за покупки. Адже нове – завжди краще.
Що ж таке «новий Фокстрот?» Передусім, це торговий простір площею 593 квадратні метри, де є один із найширших у місті асортиментів смартфонів та іншої цифрової техніки, телевізорів, дрібної та великої побутової техніки. Значно розширили низку бьюті-товарів, роботів-пилососів та товарів для оселі.
Завдяки тому, що мережа має прогресивний інтернет-майданчик, бажаний товар можна замовити онлайн, а забрати в магазині або замовити доставку додому. Саме для видачі інтернет-замовлень обладнана спеціальна зона, об’єднана спільним хабом із касовою зоною.
Окремо виділена комфортна зона для оформлення покупки в кредит від банків-партнерів, поруч з нею – лаунж-зона, де покупці можуть пригоститися горнятком кави, а їхня малеча – помалювати й побавитися. А ще до «Фокстрот» повернувся головний символ бренду – його лисичка. Ця красуня тепер усюди: на сайті магазину, в телевізорі, у соціальних мережах тощо.
«Оновитися у «Фокстрот» – означає обрати необхідну техніку зі знижкою, взяти участь у конкурсах та ще й отримати шанс виграти цінний приз. Така можливість надається жителям і гостям Луцька протягом трьох днів відкриття нового магазину, куди ми всіх щиро запрошуємо», – зазначила маркетинг-директор компанії Наталія Ставраті.
Тільки в дні відкриття в «Фокстрот» діють спеціальні пропозиції на покупку побутової техніки та інших гаджетів зі знижкою до 55%. А між усіма гостями, які зроблять покупку на чек від 999 грн., наприкінці святкового вікенду розіграють смарт-телевізор HISENSE і смартфон SAMSUNG А50. Крім того, перші 20 покупців кожного дня святкування гарантовано отримають подарунки: 6 мікрохвильовок, 7 прасок і 7 електрочайників.
«В місті Луцьку – це перший «Фокстрот», який представлений в оновленому, крутому форматі. Я впевнений, що цей сучасний та трендовий магазин стане не тільки окрасою ТЦ «Імідж», але й місцем, де жителі та гості міста зможуть робити покупки й отримувати високий сервіс та професійні консультації наших продавців. Вони допоможуть правильно підібрати техніку та пригостять чашечкою кави. Тож оновлюйте свою техніку і своє життя разом з «Фокстрот», – додав керівник групи регіональних продажів Юрій Ліщук.
Також магазин обіцяє масу різноманітних конкурсів з подарунками, цікаву розважальну програму, флешмоб і частування попкорном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Наприкінці жовтня «Фокстрот» з’явився у Луцьку у яскравому фірмовому іміджі – сучасний і трендовий він відкрився у ТРЦ «Імідж» на Рівненській, 89. Урочисте ж відкриття за всіма усталеними традиціями відбудеться 15-17 листопада. А це означає, що на відвідувачів чекає не лише святкова програма, а й знижки й гарантовані подарунки за покупки. Адже нове – завжди краще.
Що ж таке «новий Фокстрот?» Передусім, це торговий простір площею 593 квадратні метри, де є один із найширших у місті асортиментів смартфонів та іншої цифрової техніки, телевізорів, дрібної та великої побутової техніки. Значно розширили низку бьюті-товарів, роботів-пилососів та товарів для оселі.
Завдяки тому, що мережа має прогресивний інтернет-майданчик, бажаний товар можна замовити онлайн, а забрати в магазині або замовити доставку додому. Саме для видачі інтернет-замовлень обладнана спеціальна зона, об’єднана спільним хабом із касовою зоною.
Окремо виділена комфортна зона для оформлення покупки в кредит від банків-партнерів, поруч з нею – лаунж-зона, де покупці можуть пригоститися горнятком кави, а їхня малеча – помалювати й побавитися. А ще до «Фокстрот» повернувся головний символ бренду – його лисичка. Ця красуня тепер усюди: на сайті магазину, в телевізорі, у соціальних мережах тощо.
«Оновитися у «Фокстрот» – означає обрати необхідну техніку зі знижкою, взяти участь у конкурсах та ще й отримати шанс виграти цінний приз. Така можливість надається жителям і гостям Луцька протягом трьох днів відкриття нового магазину, куди ми всіх щиро запрошуємо», – зазначила маркетинг-директор компанії Наталія Ставраті.
Тільки в дні відкриття в «Фокстрот» діють спеціальні пропозиції на покупку побутової техніки та інших гаджетів зі знижкою до 55%. А між усіма гостями, які зроблять покупку на чек від 999 грн., наприкінці святкового вікенду розіграють смарт-телевізор HISENSE і смартфон SAMSUNG А50. Крім того, перші 20 покупців кожного дня святкування гарантовано отримають подарунки: 6 мікрохвильовок, 7 прасок і 7 електрочайників.
«В місті Луцьку – це перший «Фокстрот», який представлений в оновленому, крутому форматі. Я впевнений, що цей сучасний та трендовий магазин стане не тільки окрасою ТЦ «Імідж», але й місцем, де жителі та гості міста зможуть робити покупки й отримувати високий сервіс та професійні консультації наших продавців. Вони допоможуть правильно підібрати техніку та пригостять чашечкою кави. Тож оновлюйте свою техніку і своє життя разом з «Фокстрот», – додав керівник групи регіональних продажів Юрій Ліщук.
Також магазин обіцяє масу різноманітних конкурсів з подарунками, цікаву розважальну програму, флешмоб і частування попкорном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Коли їдеш саме на мотоциклі, то найкраще відчуваєш небо, зорі і свободу», – байкер з Волині
Сьогодні, 14:08
Нове – завжди краще: де придбати смартфон і виграти смарт-ТВ*
Сьогодні, 14:00
Коли запрацює додаток для оплати проїзду в Луцьку
Сьогодні, 13:47
Хлопець-сирота з Ковеля отримав квартиру
Сьогодні, 13:35
Волинська лікарня отримала інноваційну ультразвукову систему
Сьогодні, 13:20