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Нове – завжди краще: де придбати смартфон і виграти смарт-ТВ*

Нове – завжди краще: де придбати смартфон і виграти смарт-ТВ*
Популярна мережа електроніки та побутової техніки «Фокстрот» розпочала новий етап у розвитку. Нещодавно компанія представила сучасний імідж бренду, а вже цими вихідними святково презентує новий магазин.

Наприкінці жовтня «Фокстрот» з’явився у Луцьку у яскравому фірмовому іміджі – сучасний і трендовий він відкрився у ТРЦ «Імідж» на Рівненській, 89. Урочисте ж відкриття за всіма усталеними традиціями відбудеться 15-17 листопада. А це означає, що на відвідувачів чекає не лише святкова програма, а й знижки й гарантовані подарунки за покупки. Адже нове – завжди краще.

Що ж таке «новий Фокстрот?» Передусім, це торговий простір площею 593 квадратні метри, де є один із найширших у місті асортиментів смартфонів та іншої цифрової техніки, телевізорів, дрібної та великої побутової техніки. Значно розширили низку бьюті-товарів, роботів-пилососів та товарів для оселі.

Нове – завжди краще: де придбати смартфон і виграти смарт-ТВ*


Завдяки тому, що мережа має прогресивний інтернет-майданчик, бажаний товар можна замовити онлайн, а забрати в магазині або замовити доставку додому. Саме для видачі інтернет-замовлень обладнана спеціальна зона, об’єднана спільним хабом із касовою зоною.

Нове – завжди краще: де придбати смартфон і виграти смарт-ТВ*


Окремо виділена комфортна зона для оформлення покупки в кредит від банків-партнерів, поруч з нею – лаунж-зона, де покупці можуть пригоститися горнятком кави, а їхня малеча – помалювати й побавитися. А ще до «Фокстрот» повернувся головний символ бренду – його лисичка. Ця красуня тепер усюди: на сайті магазину, в телевізорі, у соціальних мережах тощо.

«Оновитися у «Фокстрот» – означає обрати необхідну техніку зі знижкою, взяти участь у конкурсах та ще й отримати шанс виграти цінний приз. Така можливість надається жителям і гостям Луцька протягом трьох днів відкриття нового магазину, куди ми всіх щиро запрошуємо», – зазначила маркетинг-директор компанії Наталія Ставраті.

Нове – завжди краще: де придбати смартфон і виграти смарт-ТВ*


Тільки в дні відкриття в «Фокстрот» діють спеціальні пропозиції на покупку побутової техніки та інших гаджетів зі знижкою до 55%. А між усіма гостями, які зроблять покупку на чек від 999 грн., наприкінці святкового вікенду розіграють смарт-телевізор HISENSE і смартфон SAMSUNG А50. Крім того, перші 20 покупців кожного дня святкування гарантовано отримають подарунки: 6 мікрохвильовок, 7 прасок і 7 електрочайників.

«В місті Луцьку – це перший «Фокстрот», який представлений в оновленому, крутому форматі. Я впевнений, що цей сучасний та трендовий магазин стане не тільки окрасою ТЦ «Імідж», але й місцем, де жителі та гості міста зможуть робити покупки й отримувати високий сервіс та професійні консультації наших продавців. Вони допоможуть правильно підібрати техніку та пригостять чашечкою кави. Тож оновлюйте свою техніку і своє життя разом з «Фокстрот», – додав керівник групи регіональних продажів Юрій Ліщук.

Також магазин обіцяє масу різноманітних конкурсів з подарунками, цікаву розважальну програму, флешмоб і частування попкорном.

Нове – завжди краще: де придбати смартфон і виграти смарт-ТВ*

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Теги: Фокстрот, відкриття
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