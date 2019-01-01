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Викрав більше сотні банок «Рево» та 150 чупа-чупсів: п'яний студент луцького вишу «обчистив» кіоск

Викрав більше сотні банок «Рево» та 150 чупа-чупсів: п'яний студент луцького вишу «обчистив» кіоск
27 липня на території бази відпочинку озера «Величе», що в селі Соловичі Турійського району, п’яний студент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки пошкодив замки на дверях торгового павільйону та викрав товари.

Про це йдеться у вироку Турійського районного суду, повідомляє ІА "Конурент".

Так, молодик викрав 120 банок «Рево», 24 банки «Шейку», 24 пляшки пива «Свіжий розлив», 20 пляшок пива «Гараж лимон», 150 «Чупа-Чупсів», 50 коктейльних бокалів, 1 кавун, вартістю 110 гривень, та дитячий іграшковий набір.

Загальна сума шкоди підприємцю становила майже 10 тисяч гривень.

Обвинувачений у суді повністю визнав себе винуватим, розкаявся, просив суворо не карати та повністю відшкодував потерпілій завданий збиток.

Отож у результату суд ухвалив визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (Крадіжка), призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

А на підставі статті 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

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Теги: п'яний студент, Волинь, обікрав павільйон
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