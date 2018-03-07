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Волинянці присвоїли звання «Мати-героїня»

Волинянці присвоїли звання «Мати-героїня»
Виконком Ковельської міськради підтримав проект рішення про клопотання щодо присвоєння почесного звання “Мати-героїня” Людмилі Гнатюк, яка виховує п’ятеро дітей.

Про це йдеться на сайті міськради.

Чиновники погодили внесення змін до міського бюджету. За підсумками січня-жовтня до загального фонду отримано коштів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 312 млн 731,1 тисяч гривень , або 105,1 відсотка до призначень на цей період та 87 відсотків до затвердженого показника на рік.

Цей ресурс використають для забезпечення необхідних видатків, в яких виникла нагальна потреба.

Додаткові кошти отримають комунальники, заклади охорони здоров’я, культури, освіти, фізичної культури та спорту, компенсацю фізичні та юридичні особи, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян у міському транспорті загального користування.

У ході роботи затвердили умови продажу на аукціоні об'єкта малої приватизації комунальної власності міста - будівлі поліклініки центральної районної лікарні площею 202,2 кв.м, яка розміщена на вул. Незалежності, 122.

Стартова ціна об'єкта (з ПДВ) для аукціону з умовами – 579 087,00 (п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч вісімдесят сім ) гривень.
Переможець аукціону буде зобов'язаний зберегти цільове призначення об’єкта, провести реконструкцію зі збереженням характеру історичного середовища в порядку, визначеному чинним законодавством, оформити право користування земельною ділянкою, на якій він розміщений.

Прийнято чимало рішень з житлових, містобудівних, комунальних, соціальних та питань захисту прав дітей.



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Теги: мати-героїня, Ковель
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