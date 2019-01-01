У Луцьку на території ліцею затримали молодика з наркотиками та пістолетом





Інцидент трапився 13 листопада на території ліцею №3, що знаходиться по вулиці Ковельській. Так, військовослужбовці Нацгвардії затримали 26-річного чоловіка, в якого виявили наркотичні засоби, а саме подріблену речовину зеленого кольору, схожу на канабіс, порошкоподібну речовину світло-синього кольору та пневматичний пістолет марки ПМ 4,5 мм.



На місці події працювала слідчо-оперативна група. Незаконні знахідки вилучили та направили на експертизу.

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