У Луцьку на території ліцею затримали молодика з наркотиками та пістолетом
Сьогодні, 12:26
У Луцьку нацгвардійці затримали чоловіка з наркотиками та пістолетом.
Інцидент трапився 13 листопада на території ліцею №3, що знаходиться по вулиці Ковельській. Так, військовослужбовці Нацгвардії затримали 26-річного чоловіка, в якого виявили наркотичні засоби, а саме подріблену речовину зеленого кольору, схожу на канабіс, порошкоподібну речовину світло-синього кольору та пневматичний пістолет марки ПМ 4,5 мм.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Незаконні знахідки вилучили та направили на експертизу.
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Інцидент трапився 13 листопада на території ліцею №3, що знаходиться по вулиці Ковельській. Так, військовослужбовці Нацгвардії затримали 26-річного чоловіка, в якого виявили наркотичні засоби, а саме подріблену речовину зеленого кольору, схожу на канабіс, порошкоподібну речовину світло-синього кольору та пневматичний пістолет марки ПМ 4,5 мм.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Незаконні знахідки вилучили та направили на експертизу.
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Коментарі 1
Щось нац.гвардія краще працює за поліцію.
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