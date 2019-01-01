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Загадкова смерть молодого чоловіка у «Срібних лелеках»: експертиза встановила причину

Загадкова смерть молодого чоловіка у «Срібних лелеках»: експертиза встановила причину
У Луцьку поліція встановлює обставини смерті чоловіка.

Нагадаємо, 13 листопада, по 16 годині на балконі номеру в «Срібних лелеках» правоохоронці виявили мертвого чоловіка, - пише ГУНП у Волинській області.

На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції області.

Поліцейські встановили особу померлого. Ним виявися 32-річний житель Луцька. За попереднім висновком судово-медичної експертизи смерть настала внаслідок серцевого нападу.

Поліцейські вилучили особисті речі потерпілого, записи відеокамер спостереження готелю, а також дві гранати для гри в страйкбол. Відомо, що молодий чоловік нещодавно одружився й не мав проблем із законом.

За фактом смерті волинянина слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.


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Теги: «Срібні лелеки», смерть, готель
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