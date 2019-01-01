На Волині двоє іноземців «здали себе» прикордонникам. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Інформацію про знаходження в прикордонні двох іноземців, які запитували мешканців як дістатися кордону, надали колегам оперативні співробітники Держприкордонслужби.
Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.
Тому військовослужбовці відділу «Римачі» негайно відправилися на пошук ймовірних порушників. Згодом за кілометр до держрубежу прикордонники зупинили двох «мандрівників».
Під час спілкування з іноземцями з’ясувалося, що вони прибули з Ефіопії та планували незаконно потрапити в країни Євросоюзу.
Наразі «шукачів кращої долі» затримано для з’ясування усіх обставин правопорушення, тривають перевірочні заходи.
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Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.
Тому військовослужбовці відділу «Римачі» негайно відправилися на пошук ймовірних порушників. Згодом за кілометр до держрубежу прикордонники зупинили двох «мандрівників».
Під час спілкування з іноземцями з’ясувалося, що вони прибули з Ефіопії та планували незаконно потрапити в країни Євросоюзу.
Наразі «шукачів кращої долі» затримано для з’ясування усіх обставин правопорушення, тривають перевірочні заходи.
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