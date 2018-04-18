Знайшли іноземця, який їхав до Києва через Волинь і зник
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Правоохоронці розшукали 48-річного громадянина Литовської Республіки Монтвідаса Гедимінаса, який 23 жовтня вийшов з автобуса «Київ – Варшава» у м. Житомирі, й відтоді місце його перебування було невідомим. Знайшли чоловіка 13 листопада у Рівненській області.
Про це Житомир.info 14 листопада повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.
«Ввечері 13 листопада чоловіка розшукали у Рівненській області. Він втратив документи і телефон, тому не міг зв’язатися з рідними та не мав змоги повернутися на батьківщину. Поліцейські допомогли йому сконтактувати з рідними, вирішується питання щодо відновлення документів чоловіка для повернення додому», – розповіли у ГУ Нацполіції.
Нагадаємо, про розшук Монтвідаса Гедимінаса відділ комунікації поліції Житомирської області повідомив 13 листопада, зазначаючи, що 22 жовтня чоловік перетнув кордон України у Волинській області з метою відвідати м. Київ. Наступного дня він повертався додому автобусом міжнародного сполучення, однак через конфлікт з пасажирами близько 09:00 год. на центральному автовокзалі м. Житомира вийшов. З того дня зв'язок рідних із ним перервався.
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Про це Житомир.info 14 листопада повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.
«Ввечері 13 листопада чоловіка розшукали у Рівненській області. Він втратив документи і телефон, тому не міг зв’язатися з рідними та не мав змоги повернутися на батьківщину. Поліцейські допомогли йому сконтактувати з рідними, вирішується питання щодо відновлення документів чоловіка для повернення додому», – розповіли у ГУ Нацполіції.
Нагадаємо, про розшук Монтвідаса Гедимінаса відділ комунікації поліції Житомирської області повідомив 13 листопада, зазначаючи, що 22 жовтня чоловік перетнув кордон України у Волинській області з метою відвідати м. Київ. Наступного дня він повертався додому автобусом міжнародного сполучення, однак через конфлікт з пасажирами близько 09:00 год. на центральному автовокзалі м. Житомира вийшов. З того дня зв'язок рідних із ним перервався.
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