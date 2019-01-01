Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00 Церква, магазин «Ангеліна», с. Березовичі, вул.: Шевченка, Першотравнева, Молодіжна, 40 років Перемоги, Яворівка
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-90 09:00-17:00 Берестечківське СТ-магазин
Горохівський районний відділ освіти-школа
Галичанська сільська рада-башня
ТзОВ"АгрокомГаличани-ДКУ, свинарник
ФОП Машина М.Ф.- Торговий павільйон
Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с. Хмельницьке:
вул. Молодіжна,
вул. Набережна
вул. Лісова
Іваничівський район
1. ПЛ-04кв Л-1 Л-2 від КТП-169 чистка траси 10:00-15:00 с.Завидів вул.Центральна 3-48
2. ПЛ-04кв Л-1 КТП-95 чистка траси 9:30-16:30 с.Кречів вул.Н.Любелі 2-34 Шахтарська 1-20
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано
Ківерцівський район
Інформацію не надано
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №563
9:00-17:00 ФОП Марчук Р.А.
С/Р Колодяжне
ФОП Романюк В.В.
Ковельське Райво
Вол.дирекція УДППЗ
Свято-Миколаївська церква
Релігійна громада УПЦ с.Колодяжне
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №506
9:00-17:00
Сад.масив "Урожай"
м.Ковель, вул.Варшавська
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №289
9:00-17:00
С/Р Любитів
Ковельське Райво
Ковельське МТМО
с.Ворона
4.
ПЛ-0,4кВ від PП №10
9:00-17:00
ПАТ Ковельмолоко водозабір
Ковельське УВКГ
м.Ковель, вул.Ватутіна
5.
9:00-17:00
П-во "Волиньавтомотосервіс"
Ф.О.Жолоб С.Р.
Вол.дирекція УДППЗ
Ф.О.Думич М.Ф.
ПТМ"Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Романюк Л.В.
ФОП М'якота П.І.
Відділ комунгоспу
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Приступа Н.П.
ФОП Бойко О.М.
ПАТ"Укртелеком"
ПАТ"ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536"
ТОВ"Золотий Екватор"
ФОП Козак В.Т.
Заготзбутбаза с/г пр.
Гаражн. кооп "Мотор"
ГБК"Електрон-Ковель"
ФОП Дерев'янчук Г.І
ФОП Шумік Г.Г.
ФОП Кисіль Ю.М.
ТзОВ "Бізнес- Рейс"
ФОП Степук О.М.
ФОП Настенко Л.І.
ФОП Ляшук В.П.
ФОП Лисакова О.П.
ФОП Міцельський О.Г
ФОП Мерзлікін В,В.
ТзОВ "К.П.Верес"
ФОП Михальчук Г.С.
ФОП Попова Л.О.
Вол.дирекція УДППЗ
Відділ комунгоспу
ТзОВ"Любисток"
ДП"Ковел.лісове господарство
ФОП Панечко Н.В.
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Заяць О.В.
ФОП Панасюк А.І.
ТзОВ "Марія"
ФОП Гулюк Н.І.
ФОП Курчай Л.В.
ФОП Костюк М.Ф.
Церква "Спасіння"
ФОП Малюта В.Т.
м.Ковель, вул.Володимирська, Варшавська, Холмська, Черняховського, Саксаганського,
М.Левицького
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. ТП-2126
РУ-0,4 кВ
Ремонт обладнання 09:00-12:30 вул. Партизанська
вул. П. Болбачана
вул. Тополєва
вул. Гастело
вул. Белінського
вул. Баранова, 12-26, 15
Луцький район
1. КТП-209 09:00-16:30 СГПП «Рать» (контора) с. Коршів вул. Зелена, Польова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Любомльська ДЮСШ
м.Любомль вул.Хлібна, Польова, частково Незалежності, 1-го травня.
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Магазини
с. Зарудче, вул. Берегова
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-16:00
Магазин «Автозапчастини»
вул.Світла, 1-37, 2-32Б
вул.Зелена, 16А
п-т Дружби, 35-41
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128, Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
Школа, Укрпошта, Укртелеком
с. Соловї вул Незалежності, Зелена
Турійський район
1. 11:00-14:00
с.Купичів вул.Молодіжна
2. 10:00-15:30 ТРСТ- магазин, Клюська с/р – клуб, ДКУ с.Волиця вул.Річкова
3. 10:00-15:30
Нововолинський ЕМТ- база відпочинку, ФОП Голко С.Я.- оздоровчий комплекс, Ковельавтодор –база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь» - пилорама с.Сомин
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00 Церква, магазин «Ангеліна», с. Березовичі, вул.: Шевченка, Першотравнева, Молодіжна, 40 років Перемоги, Яворівка
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-90 09:00-17:00 Берестечківське СТ-магазин
Горохівський районний відділ освіти-школа
Галичанська сільська рада-башня
ТзОВ"АгрокомГаличани-ДКУ, свинарник
ФОП Машина М.Ф.- Торговий павільйон
Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с. Хмельницьке:
вул. Молодіжна,
вул. Набережна
вул. Лісова
Іваничівський район
1. ПЛ-04кв Л-1 Л-2 від КТП-169 чистка траси 10:00-15:00 с.Завидів вул.Центральна 3-48
2. ПЛ-04кв Л-1 КТП-95 чистка траси 9:30-16:30 с.Кречів вул.Н.Любелі 2-34 Шахтарська 1-20
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано
Ківерцівський район
Інформацію не надано
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №563
9:00-17:00 ФОП Марчук Р.А.
С/Р Колодяжне
ФОП Романюк В.В.
Ковельське Райво
Вол.дирекція УДППЗ
Свято-Миколаївська церква
Релігійна громада УПЦ с.Колодяжне
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №506
9:00-17:00
Сад.масив "Урожай"
м.Ковель, вул.Варшавська
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №289
9:00-17:00
С/Р Любитів
Ковельське Райво
Ковельське МТМО
с.Ворона
4.
ПЛ-0,4кВ від PП №10
9:00-17:00
ПАТ Ковельмолоко водозабір
Ковельське УВКГ
м.Ковель, вул.Ватутіна
5.
9:00-17:00
П-во "Волиньавтомотосервіс"
Ф.О.Жолоб С.Р.
Вол.дирекція УДППЗ
Ф.О.Думич М.Ф.
ПТМ"Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Романюк Л.В.
ФОП М'якота П.І.
Відділ комунгоспу
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Приступа Н.П.
ФОП Бойко О.М.
ПАТ"Укртелеком"
ПАТ"ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536"
ТОВ"Золотий Екватор"
ФОП Козак В.Т.
Заготзбутбаза с/г пр.
Гаражн. кооп "Мотор"
ГБК"Електрон-Ковель"
ФОП Дерев'янчук Г.І
ФОП Шумік Г.Г.
ФОП Кисіль Ю.М.
ТзОВ "Бізнес- Рейс"
ФОП Степук О.М.
ФОП Настенко Л.І.
ФОП Ляшук В.П.
ФОП Лисакова О.П.
ФОП Міцельський О.Г
ФОП Мерзлікін В,В.
ТзОВ "К.П.Верес"
ФОП Михальчук Г.С.
ФОП Попова Л.О.
Вол.дирекція УДППЗ
Відділ комунгоспу
ТзОВ"Любисток"
ДП"Ковел.лісове господарство
ФОП Панечко Н.В.
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Заяць О.В.
ФОП Панасюк А.І.
ТзОВ "Марія"
ФОП Гулюк Н.І.
ФОП Курчай Л.В.
ФОП Костюк М.Ф.
Церква "Спасіння"
ФОП Малюта В.Т.
м.Ковель, вул.Володимирська, Варшавська, Холмська, Черняховського, Саксаганського,
М.Левицького
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. ТП-2126
РУ-0,4 кВ
Ремонт обладнання 09:00-12:30 вул. Партизанська
вул. П. Болбачана
вул. Тополєва
вул. Гастело
вул. Белінського
вул. Баранова, 12-26, 15
Луцький район
1. КТП-209 09:00-16:30 СГПП «Рать» (контора) с. Коршів вул. Зелена, Польова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Любомльська ДЮСШ
м.Любомль вул.Хлібна, Польова, частково Незалежності, 1-го травня.
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Магазини
с. Зарудче, вул. Берегова
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-16:00
Магазин «Автозапчастини»
вул.Світла, 1-37, 2-32Б
вул.Зелена, 16А
п-т Дружби, 35-41
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128, Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
Школа, Укрпошта, Укртелеком
с. Соловї вул Незалежності, Зелена
Турійський район
1. 11:00-14:00
с.Купичів вул.Молодіжна
2. 10:00-15:30 ТРСТ- магазин, Клюська с/р – клуб, ДКУ с.Волиця вул.Річкова
3. 10:00-15:30
Нововолинський ЕМТ- база відпочинку, ФОП Голко С.Я.- оздоровчий комплекс, Ковельавтодор –база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь» - пилорама с.Сомин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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