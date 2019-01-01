Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-16:00 Церква, магазин «Ангеліна», с. Березовичі, вул.: Шевченка, Першотравнева, Молодіжна, 40 років Перемоги, Яворівка1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-90 09:00-17:00 Берестечківське СТ-магазинГорохівський районний відділ освіти-школаГаличанська сільська рада-башняТзОВ"АгрокомГаличани-ДКУ, свинарникФОП Машина М.Ф.- Торговий павільйонЦеркваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с. Хмельницьке:вул. Молодіжна,вул. Набережнавул. Лісова1. ПЛ-04кв Л-1 Л-2 від КТП-169 чистка траси 10:00-15:00 с.Завидів вул.Центральна 3-482. ПЛ-04кв Л-1 КТП-95 чистка траси 9:30-16:30 с.Кречів вул.Н.Любелі 2-34 Шахтарська 1-20Інформацію не наданоІнформацію не надано1. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №5639:00-17:00 ФОП Марчук Р.А.С/Р КолодяжнеФОП Романюк В.В.Ковельське РайвоВол.дирекція УДППЗСвято-Миколаївська церкваРелігійна громада УПЦ с.Колодяжне2.ПЛ-0,4кВ від КТП №5069:00-17:00Сад.масив "Урожай"м.Ковель, вул.Варшавська3.ПЛ-0,4кВ від КТП №2899:00-17:00С/Р ЛюбитівКовельське РайвоКовельське МТМОс.Ворона4.ПЛ-0,4кВ від PП №109:00-17:00ПАТ Ковельмолоко водозабірКовельське УВКГм.Ковель, вул.Ватутіна5.9:00-17:00П-во "Волиньавтомотосервіс"Ф.О.Жолоб С.Р.Вол.дирекція УДППЗФ.О.Думич М.Ф.ПТМ"Ковельтепло"Ковельське РЖКП №2ФОП Романюк Л.В.ФОП М'якота П.І.Відділ комунгоспуПАТ" Волиньгаз "ФОП Приступа Н.П.ФОП Бойко О.М.ПАТ"Укртелеком"ПАТ"ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536"ТОВ"Золотий Екватор"ФОП Козак В.Т.Заготзбутбаза с/г пр.Гаражн. кооп "Мотор"ГБК"Електрон-Ковель"ФОП Дерев'янчук Г.ІФОП Шумік Г.Г.ФОП Кисіль Ю.М.ТзОВ "Бізнес- Рейс"ФОП Степук О.М.ФОП Настенко Л.І.ФОП Ляшук В.П.ФОП Лисакова О.П.ФОП Міцельський О.ГФОП Мерзлікін В,В.ТзОВ "К.П.Верес"ФОП Михальчук Г.С.ФОП Попова Л.О.Вол.дирекція УДППЗВідділ комунгоспуТзОВ"Любисток"ДП"Ковел.лісове господарствоФОП Панечко Н.В.ПАТ" Волиньгаз "ФОП Заяць О.В.ФОП Панасюк А.І.ТзОВ "Марія"ФОП Гулюк Н.І.ФОП Курчай Л.В.ФОП Костюк М.Ф.Церква "Спасіння"ФОП Малюта В.Т.м.Ковель, вул.Володимирська, Варшавська, Холмська, Черняховського, Саксаганського,М.ЛевицькогоІнформацію не надано1. ТП-2126РУ-0,4 кВРемонт обладнання 09:00-12:30 вул. Партизанськавул. П. Болбачанавул. Тополєвавул. Гастеловул. Белінськоговул. Баранова, 12-26, 151. КТП-209 09:00-16:30 СГПП «Рать» (контора) с. Коршів вул. Зелена, Польова1. 9:00 – 17:00Любомльська ДЮСШм.Любомль вул.Хлібна, Польова, частково Незалежності, 1-го травня.1. 10:00-17:00Магазинис. Зарудче, вул. БереговаВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-16:00Магазин «Автозапчастини»вул.Світла, 1-37, 2-32Бвул.Зелена, 16Ап-т Дружби, 35-41Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-213. ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128, Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-124. ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика1. 10:00-17:00Школа, Укрпошта, Укртелекомс. Соловї вул Незалежності, Зелена1. 11:00-14:00с.Купичів вул.Молодіжна2. 10:00-15:30 ТРСТ- магазин, Клюська с/р – клуб, ДКУ с.Волиця вул.Річкова3. 10:00-15:30Нововолинський ЕМТ- база відпочинку, ФОП Голко С.Я.- оздоровчий комплекс, Ковельавтодор –база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь» - пилорама с.Сомин