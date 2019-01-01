вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волонтери просять привітати хлопця, у якого тато-прикордонник загинув на Сході України

Волонтери просять привітати хлопця, у якого тато-прикордонник загинув на Сході України
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Невдовзі сімнадцятий день народження зустріне Дмитро Гулюк, котрий є сином Сергія Гулюка – молодшого сержанта Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, котрий героїчно загинув на Сході 31 липня 2014 в районі Василівки під час обстрілу прикордонників російськими окупантами з мінометів та гранатометів. У Гулюка сиротами лишилося троє дітей. За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Безумовним авторитетом для Дмитра завжди був і буде його тато Сергій, саме його він ставить собі у приклад в усьому. Батько навчив хлопця хорошим та мудрим речам, усі його настанови син береже у своєму серці.

«Ми з ним ходили на риболовлю, грали у футбол. Був зі мною на тренуваннях та допомагав. Оскільки, я старший, стараюсь так само як і він проводити час з братом, сестричкою та з мамою» – з гордістю промовляє іменинник.

Дмитро, навчається у Волинському обласному ліцеї з ПВФП імені Героїв Небесної Сотні в 11 класі. Успішність добра, найбільше йому до вподоби фізкультура та математика, а не дуже – географія та фізика.

Великим захопленням для нашого іменинника є силові види спорту. Він відвідує дзюдо, і за свої результати частенько піднімається ще й на призовий подіум в своїй категорії. Навіть, вже є кандидатом у майстри спорту з дзюдо. Раніше ще пробував себе у сумо та самбо.
Дмитро не проти у майбутньому пов’язати свою професію зі спортом. Але можливо продовжить навчання по військовому напрямку. Цікавить також спеціальність кібербезпека.

Хлопець дуже любить подорожувати. Завдячуючи підтримці волонтерів та небайдужих людей побував уже в багатьох країнах: в Англії, Польщі, Болгарії, Литві, Чехії.

Із відомих людей хотів би зустрітися із Георгієм Зантараю і Олександром Косталєвим.

Діма – добрий, відкритий, щирий хлопець, якому рано довелося подорослішати та взяти на себе обов’язки глави сімейства. В нього, як і у кожної людини бувають певні труднощі в житті, але у важких ситуаціях юнак не впадає у відчай, а намагається їх долати. У Дмитра є ще молодший брат Максим, який дуже любить у всьому бути першим і дуже засмучується коли програє. Є ще дев'ятирічна сестричка Софійка, яку він називає принцесою, вона любить співати та танцювати, професійно займається танцями, та ходить на фортепіано. Він дуже любить своїх рідних та піклується про них, а вони, в свою чергу, сприймають його як тата.

Дмитро про маму Юлію відгукується дуже тепло. Каже, що вона найкраща, найгарніша і найдобріша для нього людина на цілім світі. Він їй допомагає і підтримує у всьому, а також виконує усі домашні обов’язки.

Сім'я отримала фінансові виплати з приводу втрати на війні годувальника, але діти ростуть і потрібно весь час купувати одяг та взуття, а також є й інші побутові нюанси. Діма з мамою кажуть: «Матеріальні труднощі є, але будемо старатися помаленьку долати їх самі. З Божою допомогою і допомогою волентерів, та простих людей». Хлопець вдячний за підтримку усім небайдужим до його долі та його родини і не проти, щоб листуватися з друзями.

Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/gulyksergiy.htm

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).

Інформація для благодійників: ГУЛЮК ДМИТРО - невдовзі 17 років (18.11.2002). м. Луцьк. Ріст: 173 см , розмір взуття 41-42.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: благодійність, допомога, діти небесного легіону, АТО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
Луцька дитяча лікарня отримала реанімаційне обладнання від благодійного фонду ПриватБанку*
Сьогодні, 19:40
Волонтери просять привітати хлопця, у якого тато-прикордонник загинув на Сході України
Сьогодні, 19:19
У Луцьку повідомили про замінування шкіл та інших об'єктів
Сьогодні, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 листопада
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Волинян закликають зробити подарунок дівчинці, тато якої загинув в аварії Волинян закликають зробити подарунок дівчинці, тато якої загинув в аварії
13 листопад, 10:24
Волонтери закликають волинян зробити подарунок дитині атовця Волонтери закликають волинян зробити подарунок дитині атовця
07 листопад, 10:25
Дівчинка планує продовжити військову справу тата: у дитини загиблого Героя – день народження Дівчинка планує продовжити військову справу тата: у дитини загиблого Героя – день народження
04 листопад, 09:46
Мріє стати лікарем: волонтери розповіли про іменинника із числа діток Небесного Легіону Мріє стати лікарем: волонтери розповіли про іменинника із числа діток Небесного Легіону
30 жовтень, 12:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку в ДТП травмувалася водійка, яка їхала з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Луцька дитяча лікарня отримала реанімаційне обладнання від благодійного фонду ПриватБанку*
Сьогодні, 19:40
 0
Волонтери просять привітати хлопця, у якого тато-прикордонник загинув на Сході України
Сьогодні, 19:19
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿