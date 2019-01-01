Волонтери просять привітати хлопця, у якого тато-прикордонник загинув на Сході України

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі сімнадцятий день народження зустріне, котрий є сином– молодшого сержанта Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, котрий героїчно загинув на Сході 31 липня 2014 в районі Василівки під час обстрілу прикордонників російськими окупантами з мінометів та гранатометів. У Гулюка сиротами лишилося троє дітей. За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).Безумовним авторитетом для Дмитра завжди був і буде його тато Сергій, саме його він ставить собі у приклад в усьому. Батько навчив хлопця хорошим та мудрим речам, усі його настанови син береже у своєму серці.«Ми з ним ходили на риболовлю, грали у футбол. Був зі мною на тренуваннях та допомагав. Оскільки, я старший, стараюсь так само як і він проводити час з братом, сестричкою та з мамою» – з гордістю промовляє іменинник.Дмитро, навчається у Волинському обласному ліцеї з ПВФП імені Героїв Небесної Сотні в 11 класі. Успішність добра, найбільше йому до вподоби фізкультура та математика, а не дуже – географія та фізика.Великим захопленням для нашого іменинника є силові види спорту. Він відвідує дзюдо, і за свої результати частенько піднімається ще й на призовий подіум в своїй категорії. Навіть, вже є кандидатом у майстри спорту з дзюдо. Раніше ще пробував себе у сумо та самбо.Дмитро не проти у майбутньому пов’язати свою професію зі спортом. Але можливо продовжить навчання по військовому напрямку. Цікавить також спеціальність кібербезпека.Хлопець дуже любить подорожувати. Завдячуючи підтримці волонтерів та небайдужих людей побував уже в багатьох країнах: в Англії, Польщі, Болгарії, Литві, Чехії.Із відомих людей хотів би зустрітися із Георгієм Зантараю і Олександром Косталєвим.Діма – добрий, відкритий, щирий хлопець, якому рано довелося подорослішати та взяти на себе обов’язки глави сімейства. В нього, як і у кожної людини бувають певні труднощі в житті, але у важких ситуаціях юнак не впадає у відчай, а намагається їх долати. У Дмитра є ще молодший брат Максим, який дуже любить у всьому бути першим і дуже засмучується коли програє. Є ще дев'ятирічна сестричка Софійка, яку він називає принцесою, вона любить співати та танцювати, професійно займається танцями, та ходить на фортепіано. Він дуже любить своїх рідних та піклується про них, а вони, в свою чергу, сприймають його як тата.Дмитро про маму Юлію відгукується дуже тепло. Каже, що вона найкраща, найгарніша і найдобріша для нього людина на цілім світі. Він їй допомагає і підтримує у всьому, а також виконує усі домашні обов’язки.Сім'я отримала фінансові виплати з приводу втрати на війні годувальника, але діти ростуть і потрібно весь час купувати одяг та взуття, а також є й інші побутові нюанси. Діма з мамою кажуть: «Матеріальні труднощі є, але будемо старатися помаленьку долати їх самі. З Божою допомогою і допомогою волентерів, та простих людей». Хлопець вдячний за підтримку усім небайдужим до його долі та його родини і не проти, щоб листуватися з друзями.Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/gulyksergiy.htmМаєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).Інформація для благодійників: ГУЛЮК ДМИТРО - невдовзі 17 років (18.11.2002). м. Луцьк. Ріст: 173 см , розмір взуття 41-42.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.