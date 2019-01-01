У Володимирі пікап Mitsubishi пошкодив припаркований Ford. ФОТО





Автопригода сталась 14-го листопада близько 12:30 на вулиці Ковельській неподалік АТП, - пише



Водій пікапа Mitsbushi L200 рухаючись заднім ходом пошкодив задні двері автомобіля Ford mondeo, який був припаркований. Транспортні засоби зазнали незначних механічних ушкоджень, постраждалих немає.



На місце ДТП прибула поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському трапилась аварія.Автопригода сталась 14-го листопада близько 12:30 на вулиці Ковельській неподалік АТП, - пише Буг Водій пікапа Mitsbushi L200 рухаючись заднім ходом пошкодив задні двері автомобіля Ford mondeo, який був припаркований. Транспортні засоби зазнали незначних механічних ушкоджень, постраждалих немає.На місце ДТП прибула поліція.

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