У Володимирі пікап Mitsubishi пошкодив припаркований Ford. ФОТО
Сьогодні, 14:26
У Володимирі-Волинському трапилась аварія.
Автопригода сталась 14-го листопада близько 12:30 на вулиці Ковельській неподалік АТП, - пише Буг.
Водій пікапа Mitsbushi L200 рухаючись заднім ходом пошкодив задні двері автомобіля Ford mondeo, який був припаркований. Транспортні засоби зазнали незначних механічних ушкоджень, постраждалих немає.
На місце ДТП прибула поліція.
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Автопригода сталась 14-го листопада близько 12:30 на вулиці Ковельській неподалік АТП, - пише Буг.
Водій пікапа Mitsbushi L200 рухаючись заднім ходом пошкодив задні двері автомобіля Ford mondeo, який був припаркований. Транспортні засоби зазнали незначних механічних ушкоджень, постраждалих немає.
На місце ДТП прибула поліція.
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