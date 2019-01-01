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На Рівненщині через смерть військового волинської бригади оголосили День жалоби

На Рівненщині через смерть військового волинської бригади оголосили День жалоби
Через хворобу передчасно помер військовослужбовець 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Ігор Лойчук. Відтак, у Корецькому районі на Рівненщині огосили День жалоби.

Про це пише видання Район.Корець.

«Із сумом повідомляємо, що через хворобу серця від нас пішов бойовий побратим, прапорщик Ігор Лойчук. Досвідчений, врівноважений, він любив людей і життя», – ідеться в дописі на сторінці бригади у Facebook.

Сьогодні, 14 листопада, на всій території Корецького району на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємствах, установах, організаціях приспустили Державний прапор України. Скасовані усі розважальні культурно-масові заходи та спортивні змагання.

День жалоби у районі оголошено у зв’язку зі смертю військового.

На Рівненщині через смерть військового волинської бригади оголосили День жалоби

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Теги: Ігор Лойчук, смерть
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