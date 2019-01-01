На Волині активізувалися карткові аферисти: за добу «видурили» чимало грошей

За минулу добу поліція Волині зареєструвала на території області три випадки шахрайств, пов’язаних із банківськими картками. Сума завданих потерпілим матеріальних збитків становить понад 50 тисяч гривень.Про це повідомляє поліція Волині.Учора до Рожищенського відділення поліції із заявою звернулася 42-річна місцева жителька. Вона повідомила, що під час телефонної розмови невідома особа, назвавшись працівником банку та під приводом заблокування банківської картки, шляхом обману, заволоділа її грошима у сумі 18 тис. грн.У Старовижівському районі зловмисник, назвавшись працівником банку, вивідав у 43-річної жительки району реквізити її банківської картки та згодом викрав з її рахунку понад 26 тис. грн.В подібній ситуації опинилася й 33-річна жителька Нововолинська. Потерпіла повідомила, що зловмисник під час телефонної розмови вивідав у неї реквізити банківської картки та викрав з її рахунку 6 тис. грн.За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих кримінальних правопорушень і притягнення їх до відповідальності.Поліція Волині вкотре нагадує: аби не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, не виконуйте ніяких дій на прохання так званих працівників банку.