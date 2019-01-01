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Затримали підлітка, який грабував квартири лучан

Затримали підлітка, який грабував квартири лучан
У Луцьку поліцейські викрили 16-річного квартирного злодія.

Зловмисник, як правило через вікно, проникав до помешкань лучан та викрадав особисті речі господарів. Зазвичай до рук крадія потрапляли електроінструменти та гроші. Частину викраденого майна вилучили, - пише ГУНП у Волинській області.

Слідчі повідомили лучанину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло ) Кримінального кодексу України. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.




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Теги: злодій, підліток
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