Затримали підлітка, який грабував квартири лучан
Сьогодні, 15:15
У Луцьку поліцейські викрили 16-річного квартирного злодія.
Зловмисник, як правило через вікно, проникав до помешкань лучан та викрадав особисті речі господарів. Зазвичай до рук крадія потрапляли електроінструменти та гроші. Частину викраденого майна вилучили, - пише ГУНП у Волинській області.
Слідчі повідомили лучанину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло ) Кримінального кодексу України. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Зловмисник, як правило через вікно, проникав до помешкань лучан та викрадав особисті речі господарів. Зазвичай до рук крадія потрапляли електроінструменти та гроші. Частину викраденого майна вилучили, - пише ГУНП у Волинській області.
Слідчі повідомили лучанину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло ) Кримінального кодексу України. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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