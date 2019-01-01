Затримали підлітка, який грабував квартири лучан





Зловмисник, як правило через вікно, проникав до помешкань лучан та викрадав особисті речі господарів. Зазвичай до рук крадія потрапляли електроінструменти та гроші. Частину викраденого майна вилучили, - пише ГУНП у Волинській області.



Слідчі повідомили лучанину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло ) Кримінального кодексу України. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліцейські викрили 16-річного квартирного злодія.Зловмисник, як правило через вікно, проникав до помешкань лучан та викрадав особисті речі господарів. Зазвичай до рук крадія потрапляли електроінструменти та гроші. Частину викраденого майна вилучили, - пише ГУНП у Волинській області.Слідчі повідомили лучанину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло ) Кримінального кодексу України. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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