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Білорус, який хотів через Волинь провезти контрабандні цигарки, позбувся автівки. ФОТО

Білорус, який хотів через Волинь провезти контрабандні цигарки, позбувся автівки. ФОТО
Протягом доби прикордонники Луцького загону запобігли двом спробам ввезення через державний кордон контрабандних цигарок.

Про це повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби.

В автомобільному пункті пропуску «Пулемець» у спеціальному тайнику, виготовленому в кузові автомобіля Ford, білорус намагався провезти близько 400 пачок цигарок.

В результаті іноземець позбувся цигарок, транспортного засобу та отримав заборону в’їзду в Україну на три роки. Сума вилученого представниками митниці товару склала майже 30 тисяч гривень.

А в пункті пропуску «Піща» громадянин Білорусі, аби провезти тютюнову контрабанду через кордон, заховав чималу кількість пачок сигарет у дверцятах свого Rover. Та прикордонники врахували ризики і застосували для огляду спеціальні технічні засоби.

В результаті, під обшивкою дверцят правоохоронці виявили сигарети у кількості 1000 пачок, які разом з автомобілем передали представникам митниці. Іноземцю заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Сума оцінки вилученого товару склала майже 37 тисяч гривень.

Білорус, який хотів через Волинь провезти контрабандні цигарки, позбувся автівки. ФОТО
Білорус, який хотів через Волинь провезти контрабандні цигарки, позбувся автівки. ФОТО
Білорус, який хотів через Волинь провезти контрабандні цигарки, позбувся автівки. ФОТО
Білорус, який хотів через Волинь провезти контрабандні цигарки, позбувся автівки. ФОТО
Білорус, який хотів через Волинь провезти контрабандні цигарки, позбувся автівки. ФОТО

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Теги: Луцький загін, прикордонники, контрабанда
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