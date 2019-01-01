Білорус, який хотів через Волинь провезти контрабандні цигарки, позбувся автівки. ФОТО





Про це повідомляє



В автомобільному пункті пропуску «Пулемець» у спеціальному тайнику, виготовленому в кузові автомобіля Ford, білорус намагався провезти близько 400 пачок цигарок.



В результаті іноземець позбувся цигарок, транспортного засобу та отримав заборону в’їзду в Україну на три роки. Сума вилученого представниками митниці товару склала майже 30 тисяч гривень.



А в пункті пропуску «Піща» громадянин Білорусі, аби провезти тютюнову контрабанду через кордон, заховав чималу кількість пачок сигарет у дверцятах свого Rover. Та прикордонники врахували ризики і застосували для огляду спеціальні технічні засоби.



В результаті, під обшивкою дверцят правоохоронці виявили сигарети у кількості 1000 пачок, які разом з автомобілем передали представникам митниці. Іноземцю заборонили в’їзд в Україну на три роки.



Сума оцінки вилученого товару склала майже 37 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом доби прикордонники Луцького загону запобігли двом спробам ввезення через державний кордон контрабандних цигарок.Про це повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби В автомобільному пункті пропуску «Пулемець» у спеціальному тайнику, виготовленому в кузові автомобіля Ford, білорус намагався провезти близько 400 пачок цигарок.В результаті іноземець позбувся цигарок, транспортного засобу та отримав заборону в’їзду в Україну на три роки. Сума вилученого представниками митниці товару склала майже 30 тисяч гривень.А в пункті пропуску «Піща» громадянин Білорусі, аби провезти тютюнову контрабанду через кордон, заховав чималу кількість пачок сигарет у дверцятах свого Rover. Та прикордонники врахували ризики і застосували для огляду спеціальні технічні засоби.В результаті, під обшивкою дверцят правоохоронці виявили сигарети у кількості 1000 пачок, які разом з автомобілем передали представникам митниці. Іноземцю заборонили в’їзд в Україну на три роки.Сума оцінки вилученого товару склала майже 37 тисяч гривень.

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