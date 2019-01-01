9-річний хлопчик з Нідерландів стане наймолодшим випускником університету у світі

Лоран Сімонс з Нідерландів в кінці цього року закінчить електротехнічний факультет Технічного університету Ейндховена і стане наймолодшим випускником університету в світі.



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IQ Лорана щонайменше 145 балів, а також він має фотографічну пам'ять. Він наполовину бельгієць, наполовину нідерландець, і зараз мешкає в Амстердамі.



Шестирічну програму середньої та старшої школи він освоїв лише за пів року. Програму університету він опанує за дев’ять місяців, адже навчання в ньому він розпочав у березні цього року.



2018-го у віці 8 років він отримав атестат про повну загальну середню освіту та вступив на факультет електротехніки.



Як каже сам Лоран, його улюблена дисципліна – математика, оскільки вона дуже широка – в ній є і статистика, і геометрія, і алгебра. У вільний час хлопчик полюбляє грати у Fortnite та Minecraft.



Він мріє стати кардіохірургом або астронавтом. Наразі Лоран хоче продовжити навчання у Каліфорнії – пояснює це тим, що в місцевості "гарна погода". Втім батько маленького генія вважає, що дитину можуть переманити до Оксфордського університету.

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