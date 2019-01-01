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Прихильники УПЦ (МП) під час паломництва Волинню відвідали три святині. ФОТО

Прихильники УПЦ (МП) під час паломництва Волинню відвідали три святині. ФОТО
Паломництво святинь усіма парафіями Волинської єпархії УПЦ (МП) добігає кінця.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).

Нагадують, до дня Всіх Святих землі Волинської, з благословення Нафанаїла, архієпископа Волинського та Луцького, був організований загальноєпархіальний хресний хід.

Хресним ходом усі парафії єпархії відвідали три святині – Тихвінська ікона Божої Матері, ікона Жінок Мироносиць, написана на Святій горі Афон, та мощевик, у якому зібрані частинки нетлінних мощей угодників Божих.

У середу, 13 листопада, святині відвідали храм Св. Косми та Даміана у лікарні в селі Боголюби, Свято-Іллінський храм у Луцьку, а також храм Святих Кирила та Мефодія при Волинській духовній семінарії. Опісля хресним ходом святині перенесли до древнього Свято-Покровського храму Луцька, де вони перебуватимуть до неділі.

Прихильники УПЦ (МП) під час паломництва Волинню відвідали три святині. ФОТО
Прихильники УПЦ (МП) під час паломництва Волинню відвідали три святині. ФОТО
Прихильники УПЦ (МП) під час паломництва Волинню відвідали три святині. ФОТО
Прихильники УПЦ (МП) під час паломництва Волинню відвідали три святині. ФОТО
Прихильники УПЦ (МП) під час паломництва Волинню відвідали три святині. ФОТО
Прихильники УПЦ (МП) під час паломництва Волинню відвідали три святині. ФОТО
Прихильники УПЦ (МП) під час паломництва Волинню відвідали три святині. ФОТО

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Теги: паломництво Московського патріархату, Луцьк, Волинь
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