Прихильники УПЦ (МП) під час паломництва Волинню відвідали три святині. ФОТО
Сьогодні, 16:52
Паломництво святинь усіма парафіями Волинської єпархії УПЦ (МП) добігає кінця.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Нагадують, до дня Всіх Святих землі Волинської, з благословення Нафанаїла, архієпископа Волинського та Луцького, був організований загальноєпархіальний хресний хід.
Хресним ходом усі парафії єпархії відвідали три святині – Тихвінська ікона Божої Матері, ікона Жінок Мироносиць, написана на Святій горі Афон, та мощевик, у якому зібрані частинки нетлінних мощей угодників Божих.
У середу, 13 листопада, святині відвідали храм Св. Косми та Даміана у лікарні в селі Боголюби, Свято-Іллінський храм у Луцьку, а також храм Святих Кирила та Мефодія при Волинській духовній семінарії. Опісля хресним ходом святині перенесли до древнього Свято-Покровського храму Луцька, де вони перебуватимуть до неділі.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Нагадують, до дня Всіх Святих землі Волинської, з благословення Нафанаїла, архієпископа Волинського та Луцького, був організований загальноєпархіальний хресний хід.
Хресним ходом усі парафії єпархії відвідали три святині – Тихвінська ікона Божої Матері, ікона Жінок Мироносиць, написана на Святій горі Афон, та мощевик, у якому зібрані частинки нетлінних мощей угодників Божих.
У середу, 13 листопада, святині відвідали храм Св. Косми та Даміана у лікарні в селі Боголюби, Свято-Іллінський храм у Луцьку, а також храм Святих Кирила та Мефодія при Волинській духовній семінарії. Опісля хресним ходом святині перенесли до древнього Свято-Покровського храму Луцька, де вони перебуватимуть до неділі.
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