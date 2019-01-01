Прихильники УПЦ (МП) під час паломництва Волинню відвідали три святині. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба



Нагадують, до дня Всіх Святих землі Волинської, з благословення Нафанаїла, архієпископа Волинського та Луцького, був організований загальноєпархіальний хресний хід.



Хресним ходом усі парафії єпархії відвідали три святині – Тихвінська ікона Божої Матері, ікона Жінок Мироносиць, написана на Святій горі Афон, та мощевик, у якому зібрані частинки нетлінних мощей угодників Божих.



У середу, 13 листопада, святині відвідали храм Св. Косми та Даміана у лікарні в селі Боголюби, Свято-Іллінський храм у Луцьку, а також храм Святих Кирила та Мефодія при Волинській духовній семінарії. Опісля хресним ходом святині перенесли до древнього Свято-Покровського храму Луцька, де вони перебуватимуть до неділі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Паломництво святинь усіма парафіями Волинської єпархії УПЦ (МП) добігає кінця.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП) Нагадують, до дня Всіх Святих землі Волинської, з благословенняархієпископа Волинського та Луцького, був організований загальноєпархіальний хресний хід.Хресним ходом усі парафії єпархії відвідали три святині – Тихвінська ікона Божої Матері, ікона Жінок Мироносиць, написана на Святій горі Афон, та мощевик, у якому зібрані частинки нетлінних мощей угодників Божих.У середу, 13 листопада, святині відвідали храм Св. Косми та Даміана у лікарні в селі Боголюби, Свято-Іллінський храм у Луцьку, а також храм Святих Кирила та Мефодія при Волинській духовній семінарії. Опісля хресним ходом святині перенесли до древнього Свято-Покровського храму Луцька, де вони перебуватимуть до неділі.

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