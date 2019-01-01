Юні волинянки успішно виступили на міжнародному турнірі з вільної боротьби у Німеччині
Сьогодні, 16:51
Ковельчанки Ольга та Анастасія Падошик успішно виступили на міжнародному турнірі з вільної боротьби у Берліні.
Понад 330 учасниць з 23 країн світу взяли участь у міжнародному турнірі з вільної боротьби серед дівчат у Берліні (Німеччина). У складі української збірної, яка зайняла І командне місце, виступали ковельчанки – вихованки ДЮСШ №1 Ольга та Анастасія Падошик, - інформує сайт Ковельради.
Ольга боролась у віковій групі до 17 років. Провела шість поєдинків. Виграла у представниць Латвії, Німеччини, Швеції, США. На жаль, у напруженій боротьбі за вихід до фіналу за балами поступилась призерці минулорічного чемпіонату Європи – спортсменці з Берліна. Впевнено здолавши хорватку, ковельчанка здобула бронзову нагороду.
Анастасія виступала у категорії юніори (до 21 року). Успішно завершила поєдинки з борчинями зі Швеції та Хорватії. У підсумку волинянка посіла п’яте місце.
Готували ковельських спортсменок до змагань тренери Олег Стус та Ігор Падошик.
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Понад 330 учасниць з 23 країн світу взяли участь у міжнародному турнірі з вільної боротьби серед дівчат у Берліні (Німеччина). У складі української збірної, яка зайняла І командне місце, виступали ковельчанки – вихованки ДЮСШ №1 Ольга та Анастасія Падошик, - інформує сайт Ковельради.
Ольга боролась у віковій групі до 17 років. Провела шість поєдинків. Виграла у представниць Латвії, Німеччини, Швеції, США. На жаль, у напруженій боротьбі за вихід до фіналу за балами поступилась призерці минулорічного чемпіонату Європи – спортсменці з Берліна. Впевнено здолавши хорватку, ковельчанка здобула бронзову нагороду.
Анастасія виступала у категорії юніори (до 21 року). Успішно завершила поєдинки з борчинями зі Швеції та Хорватії. У підсумку волинянка посіла п’яте місце.
Готували ковельських спортсменок до змагань тренери Олег Стус та Ігор Падошик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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