Юні волинянки успішно виступили на міжнародному турнірі з вільної боротьби у Німеччині

Ковельчанкитауспішно виступили на міжнародному турнірі з вільної боротьби у Берліні.Понад 330 учасниць з 23 країн світу взяли участь у міжнародному турнірі з вільної боротьби серед дівчат у Берліні (Німеччина). У складі української збірної, яка зайняла І командне місце, виступали ковельчанки – вихованки ДЮСШ №1 Ольга та Анастасія Падошик, - інформує сайт Ковельради.Ольга боролась у віковій групі до 17 років. Провела шість поєдинків. Виграла у представниць Латвії, Німеччини, Швеції, США. На жаль, у напруженій боротьбі за вихід до фіналу за балами поступилась призерці минулорічного чемпіонату Європи – спортсменці з Берліна. Впевнено здолавши хорватку, ковельчанка здобула бронзову нагороду.Анастасія виступала у категорії юніори (до 21 року). Успішно завершила поєдинки з борчинями зі Швеції та Хорватії. У підсумку волинянка посіла п’яте місце.Готували ковельських спортсменок до змагань тренери Олег Стус та Ігор Падошик.