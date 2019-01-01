Як мати європейську зарплату та ще й отримувати гроші за вивчення іноземної: керівник «Кромберга» – про історію успіху

На «Kromberg & Schubert Україна» відбулася відкрита зустріч із керівником заводу у Луцьку. Очільник підприємства розповів про успішні кроки «Кромберга», баченням розвитку країни та невдачами під час роботи.Подію організували 14 листопада в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина», яку започаткував Громадянський Рух «СВІДОМІ».На початку зустрічі Славомір Качмарек трохи «розрядив» атмосферу, розповівши про свої вподобання. Зокрема, керівник «Кромбергу» цікавиться тенісом та активно інвестує в цей спорт, а також любить коней. Далі ж розказав про історію, специфіку, переваги підприємства, яке співпрацює з найліпшими, виробляючи проводку для «Mercedes», «BMW», «Audi» та інших відомих фірм.«У 2003 році компанія вирішила, що потрібно відкривати підприємство в Україні. Розглядали Львів, Тернопіль, Луцьк та Рівне. Луцьк передусім обрали через логістичні переваги», - пригадав Качмарек.Важливим фактором для відкриття таких потужних підприємств, каже Славомір Качмарек, є й кількість населення – у місті має бути не менше 200 тисяч жителів, а також наявність майданчика для реконструкції чи будівництва потужностей.«Кромберг», ділиться технічний директор підприємства, дає великі можливості кар’єрного зросту, навіть до виїзду працювати на керівних посадах за кордоном, конкурентну заробітну плату, зокрема, середня зарплата для різних категорій працівників становить 17, 22, 34 тисячі відповідно.«У Польщі не дають гроші задарма. Є багато ситуацій, коли люди просяться назад», - констатує керівник «Кромберга». Серед переваг – медичне страхування, знижки на їжу, довіз додому, путівки у санаторії, новорічні подарунки для працівників заводу, екскурсії за кордон, навчання працівників, компенсація за вивчення іноземних мов тощо.Спростував Славомір Качмарек і міфи про роботу заводу, зокрема, «страшилки» про смерті працівників просто на робочому місці:«Хочу сказати, що чи не найбільший акцент ми робимо на безпечності і не використовуємо під час процесу виробництва оливу. Ми навіть не купуємо мідь в Україні, бо там багато оливи». Щодо проблем під час роботи, то Славомір Качмарек вважає, що працівникам із України не вистачає дисципліни, хоч від них часто залежать життя інших людей (через неправильно складене «начиння» машини може не відкритися подушка безпеки тощо). До слова, на підприємстві навіть є алкотестери. Сильна сторона працівників, за спостереженнями Качмарека, – швидка адаптація до умов.«Українці – це народ, який хоче працювати і вміє працювати», – відзначив він.У присутніх на зустрічі, серед яких були очільник Волинського обласного центру зайнятості, депутатка, організатор культурних заходів, ведуча, яка, до слова, модерувала івент, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», виникало чимало запитань. Так, з-поміж іншого цікавилися розвитком екологічного транспорту, роботизацією на «Кромберзі», факапами під час роботи.Славомір Качмарек поки не визначився із позицією стосовно електроавтомобілів. Із професійної точки зору проводка до електромобілів набагато складніша у виробництві, аніж до звичайних, тому якщо в країні буде «бум», у «крошівців» точно побільшає роботи, зазначив очільник «Kromberg & Schubert Україна».«У цьому питанні є багато «за» і багато «проти». Безперечно, що це більший комфорт в обслуговування машин, але з іншого боку мене дуже здивували ціни. Я спілкувався з директором екотаксі і він розповів, що один акумулятор коштує десь 4 тисячі доларів. Також є питання до потужностей електроавтомобілів», - мовив він.Запевнив керівник «Кромберга», що рОботами в майбутньому не зможуть замінити увесь процес виробництва, тобто, масового вивільнення «крошівців» не буде:«Роботи зможуть допомагати там, де є одна чи максимум дві людини. Повністю ними замінити людей у нас точно не можна».Відповів він і на актуальне питання, що часто звучить у стінах мерії, – чому «Кромберг» платить податки не в місто Луцьк, де фактично розташовані потужності, а в бюджет району, де зареєстрований завод. Зі слів Славоміра Качмарека, таке рішення ухвалило керівництво корпорації, однак він сподівається, що з укрупненням районів потужні підприємства спрямують податки на потреби міської громади.Не оминув увагою Качмарек і форсмажори, які трапляються у практиці. Наприклад, виникають заминки на кордоні під час вивозу продукції, які вартують мільйони кожного дня. У таких випадках «начиння» для автомобілів відправляють літаками, зокрема, зі Львова. Ще один факап – бюрократія під час розбудови «Кромберга».«Кожен інвестор хоче швидко все зробити і отримати свої гроші назад. А нас відсилали від кабінету до кабінету. Багато чого обіцяють інвесторам, а насправді це – насмішки», - обурився він. Була й ситуація, коли луцький працівник хотів полегшити собі роботу – змайстрував інструмент на свій лад та робив проводку для «Volkswagen Caddy». Так «забракували» понад 1000 автівок, адже мотор різко переставав працювати під час їзди у 140 кілометрів за годину. У своє виправдання той знизав плечима, мовляв, думав, що так буде краще.Насамкінець керівник «Kromberg & Schubert» Славомір Качмарек здивував присутніх на «Школі свідомого громадянина» відповіддю щодо своїх планів на майбутнє:«Я не хочу далі розвиватися в компанії, бо зробив вже багато чого. Не можу сказати, коли точно зроблю цей крок, але можу сказати, що я бачу себе Генеральним Консулом Польщі у Луцьку. Це амбітні плани, але чому б ні».