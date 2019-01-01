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На Київщині боржник за комуналку розпалив у квартирі багаття

На Київщині боржник за комуналку розпалив у квартирі багаття
У Білій Церкві молодик розпалив багаття в квартирі. Сусіди «погорільця» викликали поліцію та ДСНС.

Працівники патрульної поліції з’ясували, що власник квартири самотужки розвів вогонь, - інформує ГУНП у Київській області.

Чоловік пояснив правоохоронцям, що хотів приготувати їжу, але в квартирі відключені газ та електроенергія за несплату. За попередньою інформацією, він знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

За декілька годин до цього, жителі міста скаржилися поліції на фігуранта, що він на вулицях порушує громадській спокій.

Поліцейські склали адмінпротоколи за ст. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях), за ст. 178 Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.




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Теги: Київщина, багаття
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