вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинським шахтарям почали виплачувати заборгованість

Волинським шахтарям почали виплачувати заборгованість
Казначейство України 13 листопада перерахувало кошти на виплату заробітної плати працівникам 8 державних вугледобувних підприємств.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

"Казначейством 13 листопада 2019 року на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 31.10.2019 № 265-IX та розподілів відкритих асигнувань, наданих Міністерством енергетики та захисту довкілля України 13.11.2019 перераховано кошти у сумі 1 млрд грн для виплати заробітної плати працівників на рахунки вугледобувних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, заборгованість виплатили таким шахтам: ДП «Волиньвугілля»; ДП ШУ «Південнодонбаське №1»; ДП «Мирноградвугілля»; ДП «Торецьквугілля»; ДП «Селидіввугілля»; ПАТ «Лисичанськвугілля»; ДП «Первомайськвугілля»; ДП «Львіввугілля».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинські шахтарі, заборгованість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинським шахтарям почали виплачувати заборгованість
Сьогодні, 21:51
Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії
Сьогодні, 21:07
У Луцьку в ДТП травмувалася водійка, яка їхала з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
Луцька дитяча лікарня отримала реанімаційне обладнання від благодійного фонду ПриватБанку*
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
Кабмін виділив мільярд гривень: волинським шахтарям виплатять заборгованість Кабмін виділив мільярд гривень: волинським шахтарям виплатять заборгованість
01 листопад, 11:07
На Волині протестують шахтарі: один гірник – добу під землею На Волині протестують шахтарі: один гірник – добу під землею
20 вересень, 11:53
Виконавча служба стягнула з волинських роботодавців понад мільйон гривень зарплатного боргу Виконавча служба стягнула з волинських роботодавців понад мільйон гривень зарплатного боргу
24 липень, 08:10
«Волиньвугілля» отримало 14 мільйонів для виплат зарплат гірникам «Волиньвугілля» отримало 14 мільйонів для виплат зарплат гірникам
04 липень, 07:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинським шахтарям почали виплачувати заборгованість
Сьогодні, 21:51
 0
Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії
Сьогодні, 21:07
 0
У Луцьку в ДТП травмувалася водійка, яка їхала з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Луцька дитяча лікарня отримала реанімаційне обладнання від благодійного фонду ПриватБанку*
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿