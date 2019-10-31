Волинським шахтарям почали виплачувати заборгованість
Сьогодні, 21:51
Казначейство України 13 листопада перерахувало кошти на виплату заробітної плати працівникам 8 державних вугледобувних підприємств.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
"Казначейством 13 листопада 2019 року на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 31.10.2019 № 265-IX та розподілів відкритих асигнувань, наданих Міністерством енергетики та захисту довкілля України 13.11.2019 перераховано кошти у сумі 1 млрд грн для виплати заробітної плати працівників на рахунки вугледобувних підприємств", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, заборгованість виплатили таким шахтам: ДП «Волиньвугілля»; ДП ШУ «Південнодонбаське №1»; ДП «Мирноградвугілля»; ДП «Торецьквугілля»; ДП «Селидіввугілля»; ПАТ «Лисичанськвугілля»; ДП «Первомайськвугілля»; ДП «Львіввугілля».
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Про це повідомили у пресслужбі відомства.
"Казначейством 13 листопада 2019 року на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 31.10.2019 № 265-IX та розподілів відкритих асигнувань, наданих Міністерством енергетики та захисту довкілля України 13.11.2019 перераховано кошти у сумі 1 млрд грн для виплати заробітної плати працівників на рахунки вугледобувних підприємств", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, заборгованість виплатили таким шахтам: ДП «Волиньвугілля»; ДП ШУ «Південнодонбаське №1»; ДП «Мирноградвугілля»; ДП «Торецьквугілля»; ДП «Селидіввугілля»; ПАТ «Лисичанськвугілля»; ДП «Первомайськвугілля»; ДП «Львіввугілля».
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