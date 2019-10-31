Волинським шахтарям почали виплачувати заборгованість





Про це повідомили у



"Казначейством 13 листопада 2019 року на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 31.10.2019 № 265-IX та розподілів відкритих асигнувань, наданих Міністерством енергетики та захисту довкілля України 13.11.2019 перераховано кошти у сумі 1 млрд грн для виплати заробітної плати працівників на рахунки вугледобувних підприємств", - йдеться у повідомленні.



Зокрема, заборгованість виплатили таким шахтам: ДП «Волиньвугілля»; ДП ШУ «Південнодонбаське №1»; ДП «Мирноградвугілля»; ДП «Торецьквугілля»; ДП «Селидіввугілля»; ПАТ «Лисичанськвугілля»; ДП «Первомайськвугілля»; ДП «Львіввугілля».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Казначейство України 13 листопада перерахувало кошти на виплату заробітної плати працівникам 8 державних вугледобувних підприємств.Про це повідомили у пресслужбі відомства "Казначейством 13 листопада 2019 року на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 31.10.2019 № 265-IX та розподілів відкритих асигнувань, наданих Міністерством енергетики та захисту довкілля України 13.11.2019 перераховано кошти у сумі 1 млрд грн для виплати заробітної плати працівників на рахунки вугледобувних підприємств", - йдеться у повідомленні.Зокрема, заборгованість виплатили таким шахтам: ДП «Волиньвугілля»; ДП ШУ «Південнодонбаське №1»; ДП «Мирноградвугілля»; ДП «Торецьквугілля»; ДП «Селидіввугілля»; ПАТ «Лисичанськвугілля»; ДП «Первомайськвугілля»; ДП «Львіввугілля».

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