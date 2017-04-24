У Ковелі триває реконструкція стадіону «Локомотив». ФОТО

У Ковелі тривають будівельні роботи на стадіоні «Локомотив».Наразі на об’єкті кипить робота. Будівельники у новозведених підтрибунних приміщеннях штукатурять стіни, заливають бетонну стяжку, встановлюють вікна у роздягальнях, - інформує пресслужба Ковельради.Також завершують монтувати накриття над глядацькими трибунами та залізобетонні конструкції, де будуть влаштовані пластикові сидіння.Нагадаємо, що це перший етап будівництва. Його кошторисна вартість 32,5 мільйона гривень. Саме на це Ковель отримав європейські гроші — понад 826 тисяч євро. Решту буде спрямовано з бюджету міста.Розпочали роботи і другого етапу — нове будівництво мереж електропостачання, водопостачання, каналізації та водовідведення. Їх вартість — понад 38 мільйонів гривень. Майже вісім - передбачено у місцевій казні на цей рік. Місто розраховує отримати субвенцію з державного бюджету.У Ковелі сподіваються, що крім центру діалогу культур, на місці колишнього “Локомотиву” буде зведено і повноцінний стадіон з легкоатлетичними доріжками, здійснено благоустрій території, облаштовано парковки.