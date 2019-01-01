Різдво – 25 грудня: владика Михаїл відповів на звернення парафіян

Михаїл відповів на звернення релігійних громад міста про впровадження святкування Різдва 25 грудня. Парафіяни аргументують це тим, що настав час відходити від радянської традиції.



Про це повідомляє пресслужба



Відтак, владика Михаїл із розумінням ставиться до цієї ініціативи, може благословити відправу різдвяного богослужіння 25 грудня.



При цьому єпархіальний архієрей наголошує, що не йдеться про відміну святкування Різдва Христового 7 січня. А ті, хто хоче його відзначити одночасно з Вселенським Патріархатом та іншими Православними Церквами 25 грудня, мають і Пилипівку розпочати раніше, а саме 15 листопада.



Нагадаємо, у листі-зверненні, зокрема, йшла мова про те, що чимало українців вже вирішили «перенести» святкування Різдва Христового на 25 грудня, мотивуючи це бажанням повернути чільне місце Різдву у зимових святкуваннях замість «новорічної ейфорії», яка залишилася у спадок від радянського режиму.



Автори звернення зауважили, що 25 грудня – це не тільки католицьке Різдво, а загальнохристиянське.



В єпархії зазначають, що ідея календарної реформи для Українського Православ’я не нова. Розглядаючи дискусії на цю тематику, газета «Волинські єпархіальні відомості» в № 2 за 2019 рік вмістила статтю «ПЦУ і новий стиль». У ній ідеться, що деякі автокефальні Церкви, котрі мають статус державних, перейшли на новий стиль тоді, коли на нього перейшли їхні держави. Потім цей процес поширився й на інші. Але майже в усіх із цього приводу сталися розколи. Особливо великі, багатомільйонні, старостильні Церкви існують у Румунії та Греції.

Дві Православні Церкви – Польська і Чорногорська – через тривалий час повернулися на старий стиль, бо лише маленька частка церковного народу стала новостильною. Окрім того, коли перейти на новий стиль, то не тільки щодо Різдва, а й щодо всіх нерухомих свят: Стрітення, Благовіщення, Преображення, Успіння… Тим часом, щодо свят рухомих стиль залишається старим.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Владика Луцький та Волинськийвідповів на звернення релігійних громад міста про впровадження святкування Різдва 25 грудня. Парафіяни аргументують це тим, що настав час відходити від радянської традиції.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ Відтак, владика Михаїл із розумінням ставиться до цієї ініціативи, може благословити відправу різдвяного богослужіння 25 грудня.При цьому єпархіальний архієрей наголошує, що не йдеться про відміну святкування Різдва Христового 7 січня. А ті, хто хоче його відзначити одночасно з Вселенським Патріархатом та іншими Православними Церквами 25 грудня, мають і Пилипівку розпочати раніше, а саме 15 листопада.Нагадаємо, у, зокрема, йшла мова про те, що чимало українців вже вирішили «перенести» святкування Різдва Христового на 25 грудня, мотивуючи це бажанням повернути чільне місце Різдву у зимових святкуваннях замість «новорічної ейфорії», яка залишилася у спадок від радянського режиму.Автори звернення зауважили, що 25 грудня – це не тільки католицьке Різдво, а загальнохристиянське.В єпархії зазначають, що ідея календарної реформи для Українського Православ’я не нова. Розглядаючи дискусії на цю тематику, газета «Волинські єпархіальні відомості» в № 2 за 2019 рік вмістила статтю «ПЦУ і новий стиль». У ній ідеться, що деякі автокефальні Церкви, котрі мають статус державних, перейшли на новий стиль тоді, коли на нього перейшли їхні держави. Потім цей процес поширився й на інші. Але майже в усіх із цього приводу сталися розколи. Особливо великі, багатомільйонні, старостильні Церкви існують у Румунії та Греції.Дві Православні Церкви – Польська і Чорногорська – через тривалий час повернулися на старий стиль, бо лише маленька частка церковного народу стала новостильною. Окрім того, коли перейти на новий стиль, то не тільки щодо Різдва, а й щодо всіх нерухомих свят: Стрітення, Благовіщення, Преображення, Успіння… Тим часом, щодо свят рухомих стиль залишається старим.

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