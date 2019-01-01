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Спочатку тікав від поліцейських, а потім пропонував хабар: у Луцьку затримали п'яного водія

Спочатку тікав від поліцейських, а потім пропонував хабар: у Луцьку затримали п'яного водія
У Луцьку поліція затримала нетверезого водія, який, перебуваючи за кермом автомобіля Nissan Qashqai, спочатку втікав від працівників поліції, а потім пропонував неправомірну вигоду.

Інцидент трапився сьогодні, 14 листопада, близько 17:20 у Луцьку на вулиці Огієнка, - пишуть Волинські новини.

Так, зі слів очевидців, працівникам поліції повідомили, що водій транспортного засобу Nissan Qashqai коричневого кольору може бути у нетверезому стані.

Водія-втікача зупинили неподалік кафе «Лофт». На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група.

Як повідомив один із свідків інциденту, водій, на вигляд у стані сильного алкогольного сп’яніння, пропонував неправомірну вигоду працівникам поліції, які його затримали.

«Я п’яний, але не дурний!» – кричав він поліцейським.

Трохи згодом на місце пригоди прибули чоловіки на авто на київській реєстрації і перепаркували автомобіль порушника.

Також, зі слів очевидців, водій Nissan неодноразово наголошував, що має у салоні авто 20 тисяч умовних одиниць. Із них півтори тисячі він пропонував забрати поліцейським.

Один із очевидців інциденту впізнав у водієві начальника однієї із фінансових установ Луцька, однак цю інформацію перевіряє поліція.

Натомість, зі слів одного із полісменів, який перебував на місці події, водій автомобіля Nissan – пенсіонер, оскільки має при собі пенсійне посвідчення.

Деталі та подробиці інциденту – згодом.
Спочатку тікав від поліцейських, а потім пропонував хабар: у Луцьку затримали п'яного водія


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Теги: хабар, водій
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