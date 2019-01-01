Спочатку тікав від поліцейських, а потім пропонував хабар: у Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 18:04
У Луцьку поліція затримала нетверезого водія, який, перебуваючи за кермом автомобіля Nissan Qashqai, спочатку втікав від працівників поліції, а потім пропонував неправомірну вигоду.
Інцидент трапився сьогодні, 14 листопада, близько 17:20 у Луцьку на вулиці Огієнка, - пишуть Волинські новини.
Так, зі слів очевидців, працівникам поліції повідомили, що водій транспортного засобу Nissan Qashqai коричневого кольору може бути у нетверезому стані.
Водія-втікача зупинили неподалік кафе «Лофт». На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група.
Як повідомив один із свідків інциденту, водій, на вигляд у стані сильного алкогольного сп’яніння, пропонував неправомірну вигоду працівникам поліції, які його затримали.
«Я п’яний, але не дурний!» – кричав він поліцейським.
Трохи згодом на місце пригоди прибули чоловіки на авто на київській реєстрації і перепаркували автомобіль порушника.
Також, зі слів очевидців, водій Nissan неодноразово наголошував, що має у салоні авто 20 тисяч умовних одиниць. Із них півтори тисячі він пропонував забрати поліцейським.
Один із очевидців інциденту впізнав у водієві начальника однієї із фінансових установ Луцька, однак цю інформацію перевіряє поліція.
Натомість, зі слів одного із полісменів, який перебував на місці події, водій автомобіля Nissan – пенсіонер, оскільки має при собі пенсійне посвідчення.
Деталі та подробиці інциденту – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився сьогодні, 14 листопада, близько 17:20 у Луцьку на вулиці Огієнка, - пишуть Волинські новини.
Так, зі слів очевидців, працівникам поліції повідомили, що водій транспортного засобу Nissan Qashqai коричневого кольору може бути у нетверезому стані.
Водія-втікача зупинили неподалік кафе «Лофт». На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група.
Як повідомив один із свідків інциденту, водій, на вигляд у стані сильного алкогольного сп’яніння, пропонував неправомірну вигоду працівникам поліції, які його затримали.
«Я п’яний, але не дурний!» – кричав він поліцейським.
Трохи згодом на місце пригоди прибули чоловіки на авто на київській реєстрації і перепаркували автомобіль порушника.
Також, зі слів очевидців, водій Nissan неодноразово наголошував, що має у салоні авто 20 тисяч умовних одиниць. Із них півтори тисячі він пропонував забрати поліцейським.
Один із очевидців інциденту впізнав у водієві начальника однієї із фінансових установ Луцька, однак цю інформацію перевіряє поліція.
Натомість, зі слів одного із полісменів, який перебував на місці події, водій автомобіля Nissan – пенсіонер, оскільки має при собі пенсійне посвідчення.
Деталі та подробиці інциденту – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як мати європейську зарплату та ще й отримувати гроші за вивчення іноземної: керівник «Кромберга» – про історію успіху
Сьогодні, 18:13
«Мрія дитини»: син загиблого луцького прикордонника зустрівся з футбольною командою. ФОТО
Сьогодні, 18:09
Спочатку тікав від поліцейських, а потім пропонував хабар: у Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 18:04
У Ковелі триває реконструкція стадіону «Локомотив». ФОТО
Сьогодні, 17:41