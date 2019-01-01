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«Мрія дитини»: син загиблого луцького прикордонника зустрівся з футбольною командою. ФОТО

«Мрія дитини»: син загиблого луцького прикордонника зустрівся з футбольною командою. ФОТО
В рамках акції «Мрія дитини» за участі керівництва Луцького загону збулась дитяча мрія 11-річного Максимка, сина загиблого воїна-прикордонника Сергія Гулюка.

Про це повідомили у мережі Facebook на сторінці Північне регіональне управління Держприкордонслужби.

Батько хлопчика в 2014 році поклав своє життя за незалежність України і за мрії усіх дітей.

Максим зустрівся з усіма гравцями збірної команди футбольного клубу «Волинь», але найбільш довгоочікуваною була для нього зустріч з своїм фаворитом Сіаваш Хагназарі – іранським футболістом, який наразі грає за цей футбольний клуб.

Під час зустрічі майбутньому футболісту подарували м'яч з автографами всієї команди та зробили незабутні фотографії з його улюбленими гравцями.

"Море позитивних емоцій на обличчі дитини. А мрії все - таки збуваються…", - йдеться у дописі.

«Мрія дитини»: син загиблого луцького прикордонника зустрівся з футбольною командою. ФОТО
«Мрія дитини»: син загиблого луцького прикордонника зустрівся з футбольною командою. ФОТО
«Мрія дитини»: син загиблого луцького прикордонника зустрівся з футбольною командою. ФОТО
«Мрія дитини»: син загиблого луцького прикордонника зустрівся з футбольною командою. ФОТО
«Мрія дитини»: син загиблого луцького прикордонника зустрівся з футбольною командою. ФОТО
«Мрія дитини»: син загиблого луцького прикордонника зустрівся з футбольною командою. ФОТО

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Теги: мрія хлопчика, ФК "Волинь", зустріч
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