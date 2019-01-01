«Мрія дитини»: син загиблого луцького прикордонника зустрівся з футбольною командою. ФОТО

Максимка, сина загиблого воїна-прикордонника Сергія Гулюка.



Про це повідомили у мережі Facebook на сторінці



Батько хлопчика в 2014 році поклав своє життя за незалежність України і за мрії усіх дітей.



Максим зустрівся з усіма гравцями збірної команди футбольного клубу «Волинь», але найбільш довгоочікуваною була для нього зустріч з своїм фаворитом Сіаваш Хагназарі – іранським футболістом, який наразі грає за цей футбольний клуб.



Під час зустрічі майбутньому футболісту подарували м'яч з автографами всієї команди та зробили незабутні фотографії з його улюбленими гравцями.



"Море позитивних емоцій на обличчі дитини. А мрії все - таки збуваються…", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках акції «Мрія дитини» за участі керівництва Луцького загону збулась дитяча мрія 11-річного, сина загиблого воїна-прикордонникаПро це повідомили у мережі Facebook на сторінці Північне регіональне управління Держприкордонслужби. Батько хлопчика в 2014 році поклав своє життя за незалежність України і за мрії усіх дітей.Максим зустрівся з усіма гравцями збірної команди футбольного клубу «Волинь», але найбільш довгоочікуваною була для нього зустріч з своїм фаворитом– іранським футболістом, який наразі грає за цей футбольний клуб.Під час зустрічі майбутньому футболісту подарували м'яч з автографами всієї команди та зробили незабутні фотографії з його улюбленими гравцями."Море позитивних емоцій на обличчі дитини. А мрії все - таки збуваються…", - йдеться у дописі.

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