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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 листопада
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua. У Володимир-Волинському, Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до +5…+7 градусів, удень підніметься до +9…+11. Вітер південний, східний і південно-східний, 1-4 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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