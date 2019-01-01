Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 листопада





У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua. У Володимир-Волинському, Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до +5…+7 градусів, удень підніметься до +9…+11. Вітер південний, східний і південно-східний, 1-4 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua. У Володимир-Волинському, Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до +5…+7 градусів, удень підніметься до +9…+11. Вітер південний, східний і південно-східний, 1-4 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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