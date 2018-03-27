Луцька дитяча лікарня отримала реанімаційне обладнання від благодійного фонду ПриватБанку*

Комунальне підприємство "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання" отримало нове дитяче реанімаційне обладнання японського виробництва.Приліжкові монітори пацієнта моделей BSM-3532 та BSM-3562 на загальну суму 782 919,00 гривень на баланс медзакладу передав благодійний фонд ПриватБанку "Допомагати просто!".Це обладнання буде контролювати життя важкохворих дітей та наблизить лікарню міста до сучасних стандартів реанімаційної допомоги."Монітори серії BSM використовуються у відділеннях реанімації, анестезіології та інтенсивної терапії. Це обладнання забезпечує усі новітні технології моніторингу - від вимірювання артеріального тиску до виявлення дихальних та серцевих порушень у дітей, які перебувають у важкому стані. Звичайно, наш медичний заклад потребував такого обладнання. І сьогодні ми щиро вдячні Благодійному фонду Приватбанку за підтримку”, - розповідає генеральний директор КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання"Благодійний фонд "Допомагати просто!", заснований ПриватБанком, впродовж 8 років надає допомогу тим, хто її найбільше потребує. Дитячим медичним закладам, будинкам-сиротинцям, військовим госпіталям, українцям, що постраждали внаслідок природних катастроф чи нещасних випадків. За час функціонування фонду, благодійниками стали понад мільйон українців. Сума наданої допомоги становить понад 160 мільйонів гривень., директор Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку наголосив, що допомога, яку отримав сьогодні медзаклад, як і все те, що зроблено фондом "Допомагати просто!" стає можливим лише завдяки меценатству клієнтів та співробітників ПриватБанку."Допомога фонду ПриватБанку - це допомога мільйона небайдужих українців. Адже лише об’єднавши зусилля ми можемо оновлювати медичні заклади і рятувати тисячі дитячих життів, в тому числі й на Волині. Тому я хочу щиро подякувати усім клієнтам банку за небайдужість. І нагадати, що долучитися до благодійності може кожен. Якою б не була сума пожертви, вона буде спрямована на допомогу. Коли нас мільйон, кожна перераховна гривня здатна врятувати чиєсь життя", - зауважив Юрій Олексійович.Благодійний внесок можна зробити у Приват24, банкоматах, терміналах банку. Або ж на сайті благодійного фонду ПриватБанку "Допомагати просто"Тут можна побачити й повний звіт про надходження коштів, ознайомитися з усіма програмами фонду та переліком вже наданої адресної допомоги.