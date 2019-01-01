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У Луцьку в ДТП травмувалася водійка, яка їхала з дитиною. ФОТО

У Луцьку в ДТП травмувалася водійка, яка їхала з дитиною. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох іномарок.

Аварія сталася вулиці Набережній, - про це повідомляє ІА Волинські Новини.

Зі слів очевидців, водійка одного з них, яка їхала з дитиною, ймовірно, отримала травми, на місце події викликали швидку допомогу.

Інцидент трапився на кільці, що на вулиці Набережній. Водійка автомобіля Renault протаранила Audi, яка рухалась в попутному напрямку.

Зі слів очевидців, водійка Audi їхала разом з дитиною, жінка наполягала на госпіталізації, адже, з її слів, отримала травми.

На місці працює патрульна поліція, прибула бригада «швидкої».
У Луцьку в ДТП травмувалася водійка, яка їхала з дитиною. ФОТО
У Луцьку в ДТП травмувалася водійка, яка їхала з дитиною. ФОТО
У Луцьку в ДТП травмувалася водійка, яка їхала з дитиною. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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