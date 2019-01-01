У Луцьку в ДТП травмувалася водійка, яка їхала з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 20:12
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох іномарок.
Аварія сталася вулиці Набережній, - про це повідомляє ІА Волинські Новини.
Зі слів очевидців, водійка одного з них, яка їхала з дитиною, ймовірно, отримала травми, на місце події викликали швидку допомогу.
Інцидент трапився на кільці, що на вулиці Набережній. Водійка автомобіля Renault протаранила Audi, яка рухалась в попутному напрямку.
Зі слів очевидців, водійка Audi їхала разом з дитиною, жінка наполягала на госпіталізації, адже, з її слів, отримала травми.
На місці працює патрульна поліція, прибула бригада «швидкої».
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Аварія сталася вулиці Набережній, - про це повідомляє ІА Волинські Новини.
Зі слів очевидців, водійка одного з них, яка їхала з дитиною, ймовірно, отримала травми, на місце події викликали швидку допомогу.
Інцидент трапився на кільці, що на вулиці Набережній. Водійка автомобіля Renault протаранила Audi, яка рухалась в попутному напрямку.
Зі слів очевидців, водійка Audi їхала разом з дитиною, жінка наполягала на госпіталізації, адже, з її слів, отримала травми.
На місці працює патрульна поліція, прибула бригада «швидкої».
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