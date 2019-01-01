Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії

Україна перемогла Естонію в товариському матчі, який відбувся на стадіоні Славутич-Арена в Запоріжжі.Українці володіли ініціативою протягом усього матчу. У компенсований часприніс українцям перемогу, - пише SportArena.Півзахисник вдало пробив зі штрафного і м'яч після рикошету відвлетів у ворота естонців.Відзначимо, що дебютував у складі національної збірної півзахисник Зорі. Ще одна цікава подія сталася на початку матчу. На центральній трибуні уболівальники вивісили банер з написом «Суркіс - х ** ло!», Але його оперативно прибрали.Після гри з естонцями Україна 17 листопада в Белграді проведе заключний матч відбору на Євро-2020 проти Сербії. Нагадаємо, що українці достроково вийшли до фінальної частини Євро-2020.