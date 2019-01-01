Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії
Сьогодні, 21:07
Україна перемогла Естонію в товариському матчі, який відбувся на стадіоні Славутич-Арена в Запоріжжі.
Українці володіли ініціативою протягом усього матчу. У компенсований час Роман Безус приніс українцям перемогу, - пише SportArena.
Півзахисник вдало пробив зі штрафного і м'яч після рикошету від Сергія Зеньова влетів у ворота естонців.
Відзначимо, що дебютував у складі національної збірної півзахисник Зорі Дмитро Іванисеня. Ще одна цікава подія сталася на початку матчу. На центральній трибуні уболівальники вивісили банер з написом «Суркіс - х ** ло!», Але його оперативно прибрали.
Після гри з естонцями Україна 17 листопада в Белграді проведе заключний матч відбору на Євро-2020 проти Сербії. Нагадаємо, що українці достроково вийшли до фінальної частини Євро-2020.
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Українці володіли ініціативою протягом усього матчу. У компенсований час Роман Безус приніс українцям перемогу, - пише SportArena.
Півзахисник вдало пробив зі штрафного і м'яч після рикошету від Сергія Зеньова влетів у ворота естонців.
Відзначимо, що дебютував у складі національної збірної півзахисник Зорі Дмитро Іванисеня. Ще одна цікава подія сталася на початку матчу. На центральній трибуні уболівальники вивісили банер з написом «Суркіс - х ** ло!», Але його оперативно прибрали.
Після гри з естонцями Україна 17 листопада в Белграді проведе заключний матч відбору на Євро-2020 проти Сербії. Нагадаємо, що українці достроково вийшли до фінальної частини Євро-2020.
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