вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії

Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії
Україна перемогла Естонію в товариському матчі, який відбувся на стадіоні Славутич-Арена в Запоріжжі.

Українці володіли ініціативою протягом усього матчу. У компенсований час Роман Безус приніс українцям перемогу, - пише SportArena.

Півзахисник вдало пробив зі штрафного і м'яч після рикошету від Сергія Зеньова влетів у ворота естонців.

Відзначимо, що дебютував у складі національної збірної півзахисник Зорі Дмитро Іванисеня. Ще одна цікава подія сталася на початку матчу. На центральній трибуні уболівальники вивісили банер з написом «Суркіс - х ** ло!», Але його оперативно прибрали.

Після гри з естонцями Україна 17 листопада в Белграді проведе заключний матч відбору на Євро-2020 проти Сербії. Нагадаємо, що українці достроково вийшли до фінальної частини Євро-2020.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинським шахтарям почали виплачувати заборгованість
Сьогодні, 21:51
Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії
Сьогодні, 21:07
У Луцьку в ДТП травмувалася водійка, яка їхала з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
Луцька дитяча лікарня отримала реанімаційне обладнання від благодійного фонду ПриватБанку*
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
Збірна України здолала чемпіонів Європи та вийшла на Євро-2020 Збірна України здолала чемпіонів Європи та вийшла на Євро-2020
14 жовтень, 23:56
Євро-2020: збірна України тріумфально виграла матч у Литви на рідному полі Євро-2020: збірна України тріумфально виграла матч у Литви на рідному полі
12 жовтень, 00:39
Збірна України не гратиме в Санкт-Петербурзі у разі виходу на Євро-2020 Збірна України не гратиме в Санкт-Петербурзі у разі виходу на Євро-2020
26 вересень, 06:16
УПЛ перейменували на честь букмекерської компанії УПЛ перейменували на честь букмекерської компанії
08 серпень, 01:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинським шахтарям почали виплачувати заборгованість
Сьогодні, 21:51
 0
Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії
Сьогодні, 21:07
 0
У Луцьку в ДТП травмувалася водійка, яка їхала з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Луцька дитяча лікарня отримала реанімаційне обладнання від благодійного фонду ПриватБанку*
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿